¿No sabía el anterior secretario de Marina de los negocios sucios en los que andaban sus sobrinos? ¡Claro que sabía y los permitió! Incluso emprendió una cacería despiadada dentro de la dependencia a su cargo contra todo aquel que le resultara sospechoso de estar interrumpiendo las corruptelas de sus privilegiados familiares. Es el ejemplo que le daba su jefe, que también emprendió una persecución despiadada contra quienes denunciaran a sus juniors. ¿No sabía el entonces presidente López Obrador de los negocios sucios en los que andaban los sobrinos de su secretario de Marina? ¡Claro que sabía!

En estas Historias de Reportero, el 23 de noviembre de 2022, publiqué una columna que se llamó: “Los sobrinos consentidos de la Marina”. Ahí denuncié con todas sus letras “una trama que opera con el conocimiento de funcionarios de todos los niveles. La red de corrupción la manejan los sobrinos políticos del almirante secretario Rafael Ojeda, es decir, los hijos de su cuñada. El primero es el contralmirante Roberto Farías Laguna, quien se desempeña como secretario particular del subsecretario Arellano Ruiz, y nos cuentan que opera la Subsecretaría como propia. El segundo, recién promovido a contralmirante, Fernando Farías Laguna”.

Eso fue hace tres años, en el corazón del sexenio de López Obrador. Como siempre, la reacción del régimen fue negar los hechos y hacer una campañita para descalificarme. Supe que el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, se puso furioso. Furioso.

Este fin de semana, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que fue detenido Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina, además de otros cinco marinos, tres empresarios y cinco ex funcionarios de Aduanas, acusados de operar una red de huachicol fiscal que quedó en evidencia tras el megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo.

Fuentes federales me confirman que el otro sobrino, Fernando Farías Laguna, está prófugo de la justicia. Tiene una orden de aprehensión y esperan detenerlo pronto.

En la conferencia donde se anunciaron las aprehensiones, el secretario García Harfuch y el fiscal General Gertz Manero diluyeron cualquier responsabilidad del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda. Algunos medios reportaron que hablaron bien de él, otros que lo exoneraron.

Esto me hace pensar que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum parece haber llegado a un acuerdo político con su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador: él no dice nada de que ella ha cambiado radicalmente la estrategia de seguridad enterrando su “abrazos no balazos” y a cambio, ella frena las investigaciones justo antes de que lo toquen a él y a sus cercanos.

Tras el escándalo de los sobrinos marinos deben estar muy preocupados el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, su hijo, los mandos del Aeropuerto Benito Juárez (que son de la Marina) y algunos empresarios que andan haciendo negocios en la terminal aérea de la Ciudad de México. Ya verá por qué se lo digo.