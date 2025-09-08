La Secretaría de Cultura de Jalisco dio a conocer una actualización histórica de su Inventario Estatal del Patrimonio Cultural, que por primera vez reconoce con autoría la obra del arquitecto Salvador de Alba Martín. Esta medida, que asegura la protección legal de 25 de sus inmuebles y de siete intervenciones en monumentos históricos, será oficializada próximamente en el Periódico Oficial del Estado.

El anuncio se realizó en el marco del Encuentro del Centro Histórico de Lagos de Moreno 2025, y representa un avance significativo en la valoración del patrimonio arquitectónico de la Entidad.

La actualización no solo reconoce la autoría de los inmuebles, sino que incluye modificaciones en la clasificación de dos de ellos, elevando su nivel de protección y relevancia histórica. Las intervenciones de Alba Martín abarcan nueve municipios de Jalisco, lo que refleja el alcance de su legado en distintas regiones del Estado.

“Estamos muy emocionados de poder dar este reconocimiento a la obra de Salvador de Alba”, señaló Ximena López Nakashima, directora de Patrimonio Cultural de la Secretaría.

“Este año trabajamos en estrecha colaboración con la familia del arquitecto para identificar y registrar sus contribuciones. Se trata de 25 inmuebles de valor relevante, dos inmuebles que aumentan su clasificación y siete intervenciones en monumentos históricos, distribuidos en nueve municipios. Es un legado que sigue vivo y que nos inspira”, agrega López Nakashima.

El reconocimiento de Alba Martín se inscribe en una política de salvaguarda patrimonial que Jalisco impulsa desde 1997, cuando se convirtió en el primer Estado mexicano en promulgar una ley específica para la protección de su patrimonio cultural. “Este esfuerzo es el resultado de casi tres décadas de colaboración entre instituciones, municipios y sociedad civil”, explicó Violeta Ponce Sánchez y Ortega, jefa de Conservación y Restauración de la Secretaría de Cultura.

La actualización del inventario forma parte del proyecto Inventario Participativo del Patrimonio Cultural, que combina la consulta ciudadana con herramientas tecnológicas. Entre ellas, un sistema de registro mediante código QR ha permitido que, desde junio de 2025, la ciudadanía contribuya a la identificación de inmuebles con valor patrimonial, ampliando la participación comunitaria en la conservación del patrimonio.

El cierre del Encuentro del Centro Histórico incluyó un compromiso formal entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, la sociedad civil y el gobierno estatal para ampliar la protección de inmuebles artísticos del siglo XX. Este acuerdo refuerza la intención de Jalisco de conservar su patrimonio cultural no solo como un testimonio histórico, sino también como un espacio vivo de identidad, memoria y creatividad contemporánea.

Reconocido por su arquitectura social

Salvador de Alba Martín (1926-2019), originario de Lagos de Moreno, es reconocido por su enfoque en la arquitectura social y por su labor de restauración de monumentos históricos en Jalisco. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran el Conjunto de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara y la intervención en el Centro Histórico de Guadalajara en 1974. Su trabajo combina innovación arquitectónica con respeto por el contexto regional, abarcando desde edificios públicos hasta proyectos de diseño urbano que reflejan la modernidad sin perder la memoria histórica.

CT