Este viernes 5 de septiembre de 2025, el peso mexicano comenzó la jornada con apreciación frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio cotiza en $18.62 pesos por unidad, lo que representa una ligera apreciación del 0.58% con respecto al cierre de la cotización del día de ayer.

El Índice Dólar muestra un retroceso del dólar estadounidense del 0.66% con respecto a la jornada anterior, esto luego de la publicación de los datos de empleo no agrícola en Estados Unidos.

De acuerdo con Monex, la apreciación del peso responde a un debilitamiento del dólar estadounidense luego de un débil reporte de nóminas no agrícolas, lo que habría impulsado las apuestas de inversores sobre próximos recortes anunciados por la Reserva Federal (Fed).

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se enfrió, mientras la tasa de desempleo subió un 4.3% para llegar a su nivel más alto desde 2021.

Este viernes 5 de septiembre, las 16 monedas de mercados emergentes seguidas por Bloomberg reportan ganancias frente al dólar estadounidense.

Esta es la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.90 19.30 Banco Azteca 17.50 19.14 BBVA Bancomer 17.85 18.98 Banorte 17.50 19.05 Citibanamex 18.16 19.20 Scotiabank 16.60 19.60

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día.

