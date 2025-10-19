Buen Fin 2025: ¿Qué ofertas tendrá Liverpool por esta campaña comercial?

Liverpool es una de las tiendas participantes en el Buen Fin 2025, el evento comercial impulsado por la Secretaría de Economía (SE) que busca ofrecer mejores oportunidades de consumo y fortalecer el comercio.

En noviembre, durante un tiempo limitado, Liverpool brindará la oportunidad a sus clientes de adquirir diversos productos con promociones y descuentos atractivos.

¿Cuándo es el Buen Fin en Liverpool?

El sitio web oficial de la cadena de tiendas departamentales informa que el Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, fecha que coincide con el puente festivo por la celebración de la Revolución Mexicana.

¿Qué ofertas tendrá Liverpool por el Buen Fin?

Las promociones específicas serán anunciadas en las redes sociales y canales oficiales de Liverpool el día de inicio del Buen Fin 2025, por ello, los clientes deben estar al pendiente de estos medios en la fecha indicada.

Pese a esto, la tienda adelantó que este evento será la oportunidad perfecta para adquirir bienes y artículos de todo tipo: electrónica, línea blanca, ropa de mujer, hombre y niños, juguetería, accesorios, joyería, belleza, muebles y todo lo que se requiere para el hogar.

Asimismo, dijo que habrá promociones especiales para aquellos usuarios que cuenten con tarjetas Liverpool y demás tarjetas bancarias.

¿Cuál será el horario de las tiendas Liverpool durante el Buen Fin?

Liverpool notificó a sus clientes que durante el periodo del evento sus tiendas mantendrán el horario regular, es decir, de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Sin embargo, anticipó que algunas sucursales sí tendrán horarios especiales, aunque estos serán anunciados poco antes del evento.

El comercio recordó que las ofertas estarán disponibles en cualquier momento del día dentro de este periodo a través de la app Liverpool Pocket o en liverpool.com.mx.

MB

