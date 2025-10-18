Buen Fin 2025: ¿Cuándo son el Black Friday y el Cyber Monday?

El Buen Fin 2025 representa el inicio de la temporada de descuentos más esperada en México, pero las promociones no terminan ahí.

Tras este evento nacional, llegan dos fechas más para los amantes de las ofertas: el Black Friday y el Cyber Monday 2025, jornadas que se han vuelto indispensables para quienes buscan aprovechar al máximo los precios bajos del cierre de año.

Aunque el Buen Fin nació como una iniciativa en nuestro país, el Black Friday y el Cyber Monday son tradiciones que provienen de Estados Unidos y que se celebran justo después del Día de Acción de Gracias. En la última década, estas fechas se han integrado al calendario de comercio de México, impulsadas por el auge del comercio electrónico y la participación de grandes tiendas internacionales establecidas en el territorio nacional.

Black Friday 2025: fecha oficial en México

El Black Friday 2025 se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre, un día después de Acción de Gracias. Esta jornada es considerada el punto de partida de las compras navideñas en el vecino país del norte y es conocida por sus rebajas masivas en una gran variedad de productos, desde electrónicos y moda hasta juguetes y electrodomésticos.

En México, tanto tiendas físicas como plataformas digitales como Amazon, Liverpool o Sears suelen sumarse a esta fecha con ofertas especiales, promociones bancarias y descuentos acumulables. En muchos casos, las promociones se extienden hasta el sábado 29 de noviembre, lo que permite a los consumidores aprovechar más tiempo para comparar precios y elegir de forma responsable.

Cyber Monday 2025: el día de las compras en Internet

El Cyber Monday 2025 se celebrará el lunes 1 de diciembre y está enfocado exclusivamente en las compras por Internet. Este evento es ideal para quienes buscan productos tecnológicos, gadgets, videojuegos o artículos para el hogar sin salir de casa.

Durante el Cyber Monday, las principales tiendas en línea ofrecen descuentos adicionales, cupones digitales, envíos gratis y otros beneficios, por lo que es otra de las fechas más importantes del comercio electrónico a nivel mundial.

Noviembre, el mes de las grandes ofertas en México

Con el Buen Fin, el Black Friday y el Cyber Monday, noviembre de 2025 es visto como uno de los meses más atractivos para comprar en todo el año. Estas tres jornadas permiten planear las compras de Navidad con anticipación, aprovechar precios especiales y ahorrar en artículos que se utilizarán en las celebraciones de fin de año.

Si no lograste adquirir todo lo que buscabas durante el Buen Fin, el Black Friday y el Cyber Monday serán tus mejores aliados para cerrar el mes con las mejores ofertas de 2025.

