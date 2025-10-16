Aguinaldo 2025: ¿trabajadores de Gobierno recibirán pago antes del Buen Fin?

Con el objetivo de que puedan aprovechar las ventas con descuentos y promociones durante el Buen Fin, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que los trabajadores de gobierno recibirán el pago del aguinaldo antes de este evento comercial.

El Buen Fin es una campaña que se desarrolla anualmente en México desde el 2011. Impulsada por la Secretaría de Economía (SE), esta pretende fomentar el consumo interno y fortalecer el comercio.

Por otro lado, el pago del aguinaldo es una prestación obligatoria y cumple un rol fundamental en los hogares mexicanos debido a que es útil para los gastos de la temporada navideña, la liquidación de deudas, el ahorro y la estabilidad económica. En este caso, la retribución será útil para fomentar el consumo de los servidores en el Buen Fin.

¿Cuándo reciben los trabajadores de gobierno el pago de su aguinaldo?

De acuerdo con Hacienda, los trabajadores de gobierno recibirán el pago de su aguinaldo a partir de la primera quincena de noviembre; la fecha exacta deberá ser confirmada por cada dependencia.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado detalla que el monto del aguinaldo debe corresponder a 20 días de salario. El depósito se realizará en una sola exhibición.

En el caso de los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el aguinaldo se entregará en dos partes: una en noviembre y la otra en enero de 2026.

Asimismo, la SHCP recordó que el aguinaldo está exento de impuestos, siempre y cuando el monto no supere el equivalente a 30 días de salario mínimo.

Cabe recordar que este año el Buen Fin se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

MB

