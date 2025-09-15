Bienestar para Madres Trabajadoras: ¿Qué letras cobran del 15 al 19 de septiembre?

Este mes, los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras se encuentran recibiendo el depósito del pago del quinto bimestre del año, es decir, de septiembre-octubre.

La dispersión de recursos económicos en las tarjetas del Bienestar de los derechohabientes está a cargo del Banco del Bienestar.

Aquí te compartimos las letras que cobran esta semana.

¿Quiénes cobran el apoyo a Madres Trabajadoras del 15 al 19 de septiembre?

De acuerdo con el calendario dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, estas letras recibirán el apoyo en sus tarjetas esta semana.

Lunes 15 de septiembre: M

Miércoles 17 de septiembre: N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre: P, Q

Viernes 19 de septiembre: R

ESPECIAL

Cabe señalar que esta semana los depósitos serán suspendidos en martes 16 de septiembre con motivo del Día de la Independencia, una fecha inhábil bancaria.

¿De cuánto es el pago del Programa para Madres Trabajadoras?

El Programa para Madres Trabajadoras tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres, por medio de un apoyo económico bimestral.

De acuerdo con Ariadna Montiel, en el depósito de septiembre los beneficiarios recibirán un monto de mil 650 pesos.

ESPECIAL

Cabe señalar que la tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

