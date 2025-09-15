Beca Rita Cetina: ¿Qué estudiantes deben registrarse a partir de HOY?

Este lunes 15 de septiembre dio inicio el nuevo periodo de registro para la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez.

La Beca Rita Cetina es uno de los nuevos apoyos sociales impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes deben registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre de 2025?

De acuerdo con el sitio de Programas para el Bienestar, a partir del 15 de septiembre deben inscribirse a la Beca Rita Cetina los estudiantes de nuevo ingreso a una secundaria pública, así como estudiantes de segundo y de tercer grado que todavía no tengan el apoyo.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Rita Cetina para secundaria?

La Beca Rita Cetina ha sido catalogada como un apoyo universal, lo que quiere decir que en esta etapa todos los estudiantes de secundaria pueden acceder a ella. El único requisito es estar inscrito en una institución pública de este nivel educativo de modalidad escolarizada.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Rita Cetina?

CURP

Número celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada en formato PDF o JPG

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses digitalizado en formato PDF o JPG

Llave MX

Del estudiante solo se necesita la CURP

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

En el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.

