Pensión Bienestar: ¿Habrá pago este 15 de septiembre?

Este lunes 15 de septiembre, previo a la conmemoración del Día de la Independencia de México, muchos beneficiarios de la Pensión Bienestar, tienen la duda de si hoy cayó depósito.

Para quienes tengan esa duda, la respuesta es sí, sí hay pago, de hecho hoy comienza ya la tercera semana de la dispersión de pagos.

De acuerdo con el calendario que compartió la Secretaría del Bienestar, hoy 15 de septiembre reciben su apoyo los apellidos que inician con la letra "M".

¿Qué programas sociales reciben depósitos?

Este depósito corresponde a los meses de septiembre y octubre, el quinto pago del año, todos se realizan de manera bimestral, te contamos qué programas serán y el monto de cada uno:

Mujeres Bienestar: el depósito corresponde a 3,000 pesos.

Pensión Personas con Discapacidad: el depósito será de 3,200 pesos.

Pensión Adultos Mayores: ofrece un apoyo de 6,200 pesos.

Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,720 pesos.

¿Qué día de esta semana no hay depósitos?

Las fechas patrias interrumpirán la dispersión de pagos un día de esta semana, el martes 16 de septiembre no habrá depósitos, el día se considera como inhábil, por lo que miles de beneficiarios deberán esperar un día más.

