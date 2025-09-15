Beca Rita Cetina: En estos meses de 2026 se abre registro para primaria

Mario Delgado Carrillo, titular de Educación Pública (SEP), informó la semana pasada, que la Beca Rita Cetina llegará a las y los estudiantes de primaria el próximo año.

Con lo anterior, se pasará de 13.1 a 21.6 millones de estudiantes becarios.

El secretario indicó que la inscripción de los alumnos de cuarto, quinto y sexto año iniciará en el próximo mes de enero de 2026; y de tercero, segundo y primer año será en el mes de septiembre del próximo año.

Destacó que el presupuesto educativo en 2026 será de más de 1.1 billones de pesos, lo que representa un incremento del 7.1 en términos nominales y 3.4% en términos reales respecto a este año.

"El programa de Beca 'Rita Cetina', que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. Hay un aumento de más de 50 mil millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas con el programa social con el mayor número de beneficiarios y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios; de 13.1. millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios”, detalló Mario Delgado.

Te puede interesar: Sube a 14 la cifra de fallecidos por explosión en Iztapalapa

El titular de la SEP, destacó que se realizarán asambleas para informar a las madres y padres de familia sobre el proceso de inscripción, al igual que se hizo en secundaria.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV