Angels Pilates Reformer celebra seis meses en Cupra

El estudio Angels Pilates Reformer celebró seis meses de apertura, bienestar y movimiento con un original evento titulado Angels Pilates X Cupra, que consistió en una clase de pilates para 75 personas en la agencia de Cupra Garage López Mateos, con la que comparte la filosofía del equilibrio, control, innovación y rendimiento.

Los anfitriones recibieron a los asistentes con una sonrisa, quienes portaron un dress code en rosa y blanco, para luego registrarse y recibir su kit, después fueron parte de una activación de los patrocinadores para luego tomar la clase de pilates con Andy. Al terminar se ofreció un momento de hidratación para concluir con una hermosa meditación.

Los asistentes fueron agasajados por una rifa de regalos de los patrocinadores, un coffe break y un recorrido por los stands.

Angels Pilates Reformer surge de un profundo deseo de emprender en el mundo fitness para mejorar la vida de sus clientes, tomando como inspiración un grupo de emprendedoras de Querétaro, El estudio está enfocado en la autenticidad, la excelencia y la innovación a través de una comunicación cercana, positiva y un bienestar integral.

Angels pilates X Cupra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de agosto 2025

Evento: Angels pilates X Cupra. Lugar: Cupra López Mateos. Fecha: 16 de agosto de 2025. Invitados: 75. Patrocinadores: Nucolato, Xnotco, Akrooringins, California Glam, Terra Artesana, Susalia, Acuario Michin, Cupra Garage López Mateos, Melocoton, Leonela Joyería, Farmasi, Equipo Tsunami con Jennifer Mora, Constructora Alquimia, Hotel Riu Rooftop 360.

Angels Pilates

Plaza Ubika Valdepeñas

Av. Valdepeñas 8538 local 23, Real de Valdepeñas.

Tel. 33 32 38 62 00.

Web: angelspilates.com.mx

Instagram: @angelspilatesgdl

Tik Tok: @angelspilatesgdl

