Cada otoño, las Fiestas de Octubre se convierten en el corazón cultural y social de Jalisco. No son solo un evento festivo: son una tradición profundamente arraigada en la memoria colectiva de los tapatíos y una cita obligada para familias que, año tras año, se dan encuentro en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan. Música, gastronomía, espectáculos, arte, juegos mecánicos, exposiciones y espacios culturales se entrelazan para crear un ambiente alegre y diverso, donde todas las generaciones tienen un lugar.

En medio de conciertos multitudinarios, presentaciones artísticas y actividades gastronómicas, las Fiestas de Octubre conservan un espíritu esencial: ser una experiencia familiar que celebra la identidad jalisciense. En sus espacios conviven lo tradicional con lo contemporáneo, el entretenimiento con el aprendizaje, lo popular con lo artístico. Es también un punto de encuentro intergeneracional, donde los adultos rememoran sus visitas de infancia y las nuevas generaciones descubren, muchas veces por primera vez, la riqueza cultural del estado.

En esa vocación inclusiva, la feria no se olvida de las y los más pequeños. Cada edición se esfuerza por ofrecer actividades que vayan más allá del entretenimiento: espectáculos que despiertan la imaginación, espacios que estimulan el juego creativo y experiencias que invitan al aprendizaje. Este 2025 no es la excepción, y el programa infantil llega más completo y emocionante que nunca, con propuestas que mezclan arte, música, teatro, ciencia y tradición.

Un espacio para compartir en familia

Con esta programación, las Fiestas de Octubre consolidan su vocación como una celebración para todas las edades, donde la infancia ocupa un lugar central. La feria no es solo una oportunidad de diversión, sino también de aprendizaje, descubrimiento y convivencia. Niñas y niños pueden acercarse al teatro, la música sinfónica, la danza y las tradiciones gastronómicas de su estado en entornos accesibles, seguros y llenos de imaginación.

Más allá de sus espectáculos y atracciones, las Fiestas de Octubre se confirman como un ritual colectivo que refuerza la identidad cultural de Jalisco. Aquí, cada juego, cada canción y cada función teatral se convierte en una semilla de memoria. Y para las infancias, esa memoria -hecha de risas, historias y momentos compartidos- es el mejor regalo que una celebración puede dejar.

Recorridos interactivos y juegos para aprender

Este año, las familias podrán disfrutar de La Canica Azul: “Dulce Tradición”, un recorrido interactivo que invita a descubrir la historia y el proceso de elaboración de los dulces típicos de Jalisco. A lo largo de seis salas temáticas y a bordo de un tren panorámico, niñas, niños y adultos podrán aprender, jugar y degustar en un espacio lúdico pensado para todas las edades.

La Canica Azul está abierta de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, y fines de semana de 9:00 a 21:00 horas. El costo de entrada es de $50 pesos, con descuento de $40 pesos para estudiantes.

Para quienes disfrutan de los retos, el rally “Unlock Jalisco” es otra de las experiencias gratuitas que ofrece la feria. Inspirado en los juegos de escape, el recorrido propone resolver acertijos y enigmas con temática jalisciense a través de cuatro estaciones distribuidas en distintos puntos del recinto. La actividad es diario a partir de las 10:00 horas.

Teatro, música y fantasía en el Foro Principal

Cada fin de semana, el Foro Principal se transformará en un escenario lleno de historias, personajes y música para los más pequeños, con funciones gratuitas incluidas en el boleto de entrada a la feria.

El programa arranca con el musical “Frida Kahlo”, una puesta en escena dirigida por Gerardo Quiroz, reconocido por montajes como “Cats”, “Anita la Huerfanita” y “El Mago de Oz”. Protagonizado por la actriz y cantante Karen Espriu, el espectáculo recorre la vida de la emblemática artista mexicana a través de canciones inspiradas en el huapango, el mariachi y el bolero, acompañadas de coreografías y efectos visuales. Habrá dos funciones el domingo 5 de octubre, a las 13:00 y 16:00 horas.

Además, el Foro Principal ofrecerá una programación diversa en colaboración con el Gobierno de Zapopan y distintas instituciones culturales. Entre las actividades destacan:

Sábado 11 de octubre - 12:00 h: Cinema Fiestas de Octubre / “Rabanito Rabit”.

Domingo 12 de octubre - 12:00 h: Show infantil con la youtuber “Princesa Amira”.

Sábado 25 de octubre - 12:00 h: Concierto del Coro Infantil de Zapopan.

Domingo 26 de octubre - 12:00 h: Concierto didáctico con la Banda Sinfónica de Zapopan.

Sábado 1 de noviembre - 12:00 h: Presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil Do Re Mi.

Domingo 2 de noviembre - 12:00 h: “Fun Kids”, espectáculo de danza infantil.

