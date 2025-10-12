Becas Bienestar: Cómo actualizar tu correo o teléfono en Llave MX si ya no tienes acceso

Los estudiantes de preparatoria o bachillerato público beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez que ya no tienen acceso al correo electrónico o número telefónico registrados en su cuenta Llave MX , pueden actualizar sus medios de contacto para seguir recibiendo información y pagos sin contratiempos.

La Llave MX es el acceso digital que permite ingresar al sistema de las Becas Bienestar y realizar trámites relacionados con los apoyos educativos. Si perdiste el acceso al correo o teléfono que registraste originalmente, puedes solicitar la actualización de tus datos siguiendo los pasos indicados por la plataforma.

Requisitos para actualizar tu información:

Que tus datos actuales no coincidan con los registrados o ya no tengas acceso a ellos.

Presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

Cédula profesional

Cartilla del servicio militar

Tarjeta de residente temporal o permanente

Adjuntar una fotografía tipo selfie en la que el titular sostenga su identificación oficial.

En caso de que la cuenta pertenezca a un menor de edad, también se debe adjuntar una carta responsiva firmada por la madre, padre o tutor , la cual está disponible dentro del formulario de actualización.

Con esta opción, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez busca facilitar el acceso a los beneficiarios que hayan cambiado de número o perdido su correo, evitando que se queden sin recibir notificaciones, depósitos o actualizaciones del programa.

