Becas Bienestar: Cómo actualizar tu correo o teléfono en Llave MX si ya no tienes acceso

Conoce cómo realizar la actualización de medios de contacto y no te pierdas los avisos de tu beca

Se recomienda a los estudiantes realizar el trámite lo antes posible para garantizar la continuidad del apoyo educativo y mantener sus datos siempre actualizados en la plataforma Llave MX. CANVA

Los estudiantes de preparatoria o bachillerato público beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez que ya no tienen acceso al correo electrónico o número telefónico registrados en su cuenta Llave MX, pueden actualizar sus medios de contacto para seguir recibiendo información y pagos sin contratiempos. 

La Llave MX es el acceso digital que permite ingresar al sistema de las Becas Bienestar y realizar trámites relacionados con los apoyos educativos. Si perdiste el acceso al correo o teléfono que registraste originalmente, puedes solicitar la actualización de tus datos siguiendo los pasos indicados por la plataforma.

Requisitos para actualizar tu información:

  • Que tus datos actuales no coincidan con los registrados o ya no tengas acceso a ellos.
  • Presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como:
  • Credencial para votar (INE)
  • Pasaporte
  • Cédula profesional
  • Cartilla del servicio militar
  • Tarjeta de residente temporal o permanente
  • Adjuntar una fotografía tipo selfie en la que el titular sostenga su identificación oficial.

En caso de que la cuenta pertenezca a un menor de edad, también se debe adjuntar una carta responsiva firmada por la madre, padre o tutor, la cual está disponible dentro del formulario de actualización.

Con esta opción, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez busca facilitar el acceso a los beneficiarios que hayan cambiado de número o perdido su correo, evitando que se queden sin recibir notificaciones, depósitos o actualizaciones del programa.

Inicia tu trámite AQUÍ o da clic en la imagen. 

