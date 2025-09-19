Beca Rita Cetina: EVITA cometer estos errores al hacer el registro

La Beca Rita Cetina inicia un nuevo periodo de registro en septiembre, con la finalidad de incluir a más estudiantes de educación básica en escuelas públicas dentro del programa. Mientras que inicialmente estaba dirigida solo a alumnos de secundaria, ahora también podrán participar niños de primaria y secundaria.

¿Cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

Beneficio económico de mil 900 pesos bimestrales por familia.

700 pesos adicionales por cada alumno extra inscrito.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El registro comenzó el 15 de septiembre a través del sitio oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Es fundamental tener los documentos listos en formato PDF, con un tamaño menor a 2 MB.

Cambiar de navegador si la página presenta fallas; Chrome, Firefox o Edge suelen funcionar mejor.

Revisar la conexión a internet y reiniciar el módem si la página no carga.

Errores comunes al registrarse a la Beca Rita Cetina

Presentar documentos en un formato incorrecto o con peso superior a 2 MB.

Usar navegadores inestables que rechacen archivos.

No revisar la conexión a internet antes de intentar subir los documentos.

Contacto y dudas sobre la Beca Rita Cetina

La SEP recordó que todas las dudas sobre inscripción, requisitos o depósitos pueden resolverse a través de Educatel:

CDMX: 55 3601 7599

Resto del país: 800 288 6688

Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Es importante que los padres de familia y tutores estén atentos a estas recomendaciones para asegurar que la inscripción se realice correctamente y los estudiantes puedan acceder al apoyo económico.

