Beca Rita Cetina: EVITA cometer estos errores al hacer el registro

La Beca Rita Cetina inicia un nuevo periodo de registro en septiembre, con la finalidad de incluir a más estudiantes de educación básica en escuelas públicas dentro del programa. Mientras que inicialmente estaba dirigida solo a alumnos de secundaria, ahora también podrán participar niños de primaria y secundaria.La SEP recordó que todas las dudas sobre inscripción, requisitos o depósitos pueden resolverse a través de Educatel:Es importante que los padres de familia y tutores estén atentos a estas recomendaciones para asegurar que la inscripción se realice correctamente y los estudiantes puedan acceder al apoyo económico.