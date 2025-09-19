Viernes, 19 de Septiembre 2025

Beca Rita Cetina: EVITA cometer estos errores al hacer el registro

El registro para la Beca Rita Cetina 2025 está abierto hasta el 30 de septiembre. Conoce los errores más comunes que podrían impedir que completes tu inscripción y cómo evitarlos

Por: El Informador

La Beca Rita Cetina inicia un nuevo periodo de registro en septiembre para alumnos de primaria y secundaria. SUN/ ARCHIVO

La Beca Rita Cetina inicia un nuevo periodo de registro en septiembre, con la finalidad de incluir a más estudiantes de educación básica en escuelas públicas dentro del programa. Mientras que inicialmente estaba dirigida solo a alumnos de secundaria, ahora también podrán participar niños de primaria y secundaria.

¿Cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

  • Beneficio económico de mil 900 pesos bimestrales por familia.
  • 700 pesos adicionales por cada alumno extra inscrito.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

  • El registro comenzó el 15 de septiembre a través del sitio oficial: www.becaritacetina.gob.mx
  • Es fundamental tener los documentos listos en formato PDF, con un tamaño menor a 2 MB.
  • Cambiar de navegador si la página presenta fallas; Chrome, Firefox o Edge suelen funcionar mejor.
  • Revisar la conexión a internet y reiniciar el módem si la página no carga.

Errores comunes al registrarse a la Beca Rita Cetina  

  • Presentar documentos en un formato incorrecto o con peso superior a 2 MB.
  • Usar navegadores inestables que rechacen archivos.
  • No revisar la conexión a internet antes de intentar subir los documentos.

Contacto y dudas sobre la Beca Rita Cetina

La SEP recordó que todas las dudas sobre inscripción, requisitos o depósitos pueden resolverse a través de Educatel:

  • CDMX: 55 3601 7599
  • Resto del país: 800 288 6688
  • Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Es importante que los padres de familia y tutores estén atentos a estas recomendaciones para asegurar que la inscripción se realice correctamente y los estudiantes puedan acceder al apoyo económico.

AS

