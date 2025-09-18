Este viernes, el enfrentamiento Cruz Azul vs Juárez dará inicio a las actividades de la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En este compromiso, La Máquina será local ante los Bravos de Juárez, a quienes intentará vencer a toda costa para conservar su racha invicta. A continuación te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este encuentro.

Cruz Azul llega a este duelo con buen ánimo tras derrotar por 1-0 al Pachuca con un gol de Gabriel Fernández al 62’.

Juárez, por su parte, viene de un empate de 1-1 ante el Necaxa, un encuentro donde Óscar Estupiñán abrió el marcador para los Fronterizos al minuto 2.

En la Tabla General; Bravos ocupa la novena posición con 12 puntos, mientras que Cruz Azul se encuentra en el segundo lugar con 20 unidades, solo una menos que los Rayados de Monterrey, los líderes actuales.

Cabe mencionar que a pesar de la buena racha de los Cementeros, para este próximo duelo contarán con 5 bajas oficiales y posiblemente dos más; sin embargo, se espera que la localía de los dirigidos por Lacarmón les sea ventajosa para quedarse con el triunfo.

El partido de la J9 del Apertura 2025 se disputará este viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J9 Cruz Azul vs Juárez

Fecha y hora: Viernes 19 de septiembre, 19:00 horas

Viernes 19 de septiembre, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J9 del Apertura 2025

OF