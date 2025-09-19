Viernes, 19 de Septiembre 2025

Clima HOY CDMX: ¿a qué hora lloverá este 19 de septiembre?

De acuerdo con el pronóstico del clima de hoy, 19 de septiembre, se prevén chubascos puntuales fuertes en la Ciudad de México

Según el pronóstico del clima, hoy, 19 de septiembre, se prevé lluvia en CDMX. SUN/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ A. Dukhanov

El día de hoy 19 de septiembre,  de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, interaccionará con la onda tropical núm. 33 que se desplazará sobre el sur y gradualmente sobre el centro del país, con una vaguada en altura sobre el sureste del golfo de México, con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe.

¿Cuál es el clima de hoy, 19 de septiembre en Ciudad de México?

Asimismo, en la CDMX, por la tarde, se prevé cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida. 

La temperatura mínima en la CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. 

¿A qué hora lloverá hoy 19 de septiembre en Ciudad de México?

Por otro lado, según el sitio oficial de Meteored, se prevé lluvias desde las 12:00 a 15:00 horas en Ciudad de México. 

A continuación, te decimos los horarios en los que se pronostica lluvia, así como la probabilidad de que se presente en la CDMX hoy, 19 de septiembre.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia débil
12:00 20 grados centígrados 30% de probabilidad en la región
13:00 21 grados centígrados 30% de probabilidad en la región
14:00 22 grados centígrados 30% de probabilidad en la región
15:00 22 grados centígrados 30% de probabilidad en la región

Con información de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Meteored.

