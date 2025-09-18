Paunovic respondió si estaría dispuesto a regresar a Chivas

El actual técnico del Real Oviedo recordó su paso por el Rebaño, donde alcanzó la Final del Clausura 2023, y confesó que ha tenido conversaciones con la directiva rojiblanca en el pasado.

Recuerdo especial con Chivas

Veljko Paunovic, actual director técnico del Real Oviedo en LaLiga de España, no olvida su paso por el futbol mexicano, especialmente con Chivas, club al que llevó a disputar la Final del Clausura 2023 frente a Tigres.

Rumores de un posible regreso de Paunovic

Los recientes malos resultados del Rebaño han despertado rumores sobre un posible regreso del estratega serbio, una opción que suele aparecer cada vez que el equipo cambia de técnico, al igual que el nombre de Matías Almeyda.

“En el futuro nunca se sabe”

Durante una entrevista, Paunovic mostró una playera de Chivas que conserva en España y habló sobre la posibilidad de volver al banquillo rojiblanco, admitiendo que incluso ha sostenido pláticas con la directiva en ocasiones anteriores.

“Estoy muy feliz donde estoy. Siempre me he manejado que el futbol me lleve donde me necesite, pero en Chivas lo pasé muy bien. En varias ocasiones, cuando estaba sin equipo, hemos tenido conversaciones. En el futuro nunca se sabe lo que pueda pasar”, señaló.

Agradecido con el futbol mexicano

Asimismo, Paunovic agradeció al futbol mexicano y no descartó regresar en algún momento, aunque por ahora aseguró estar concentrado en el proyecto del Real Oviedo, al que recientemente devolvió a la Primera División de España tras 24 años de ausencia.

