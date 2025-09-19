Banxico se encuentra en proceso de retirar estas monedas de circulación

Al igual que ha ocurrido anteriormente con otras piezas monetarias mexicanas, el Banco de México (Banxico) comenzó un procedimiento para que las instituciones financieras que operan en el país conserven ciertas monedas y dejen de entregarlas al público.

De acuerdo con lo informado por distintos medios nacionales, el banco central pidió a las entidades bancarias retener las monedas de 1, 2 y 5 nuevos pesos, con el propósito de que paulatinamente dejen de utilizarse como medio de pago en el mercado.

En su portal oficial, Banxico explica: "Por resolución del Banco de México se retiran de la circulación a través de las instituciones de crédito. Esto significa que se pueden seguir utilizando para realizar transacciones, pero cuando lleguen a los bancos, éstos deben separarlas para depositarlas en el Banco de México y no volver a entregarlas al público."

Desmonetización en proceso

Las monedas señaladas corresponden a la familia B, que fue puesta en circulación en 1993. El proceso de retiro inició en 2023 y, según los planes de Banxico, estas piezas podrían desaparecer totalmente del mercado entre 2028 y 2029.

Banxico advierte sobre la falsificación

El banco central aprovechó para recordar que la alteración o reproducción ilegal de monedas y billetes constituye un delito. Los artículos 234 y 236 del Código Penal Federal establecen que comete falsificación quien produzca, distribuya, almacene o introduzca al país piezas que imiten a las monedas en circulación y puedan engañar al público.

La sanción aplicable va de 5 a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa. Estas mismas penas corresponden a quienes modifiquen monedas auténticas o las pongan en circulación a sabiendas de que son falsas.

Cabe destacar que tanto la falsificación como la alteración de moneda son delitos considerados graves por el Código Federal de Procedimientos Penales.

