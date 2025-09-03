Beca Rita Cetina: ¿Cuándo se realizarán las asambleas en escuelas?

Niñas, niños y adolescentes de educación básica regresaron a clases en todo el país este lunes 1 de septiembre. Este arranque del ciclo escolar 2025-2026 llega acompañado del próximo registro para la Beca Rita Cetina.

Las inscripciones en línea inician el próximo lunes 15 de septiembre, por lo que las madres, padres o tutores podrán hacerlo en la plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx, con el uso de la Llave MX, la herramienta digital de identidad del Gobierno de México.

Esta beca está dirigida a alumnas y alumnos inscritos en secundarias públicas de modalidad escolarizada. El apoyo se entrega de manera directa, por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional en secundaria.

¿Cuándo se harán las asambleas?

Este mes se realizarán asambleas informativas en las escuelas secundarias públicas para dar orientación y resolver dudas sobre el proceso de registro.

Respecto a cuándo se realizarán, se les avisará en cada plantel la fecha en la que se llevará a cabo la asamblea.

Calendario de registro

Asambleas informativas: durante septiembre en secundarias públicas

Registro en línea: a partir del lunes 15 de septiembre

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

Documentos requeridos

CURP de la madre, padre o tutor y de cada estudiante.

Identificación oficial y comprobante de domicilio digitalizados en formatos PDF o JPG.

Número de celular y correo electrónico.

Llave MX

La plataforma se abrirá para aquellas familias con hijas o hijos de nuevo ingreso a una secundaria pública en este nuevo ciclo escolar, así como para estudiantes de segundo y tercer grado que aún no tengan la beca.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV