Darán becas a jóvenes "en riesgo" por la delincuencia

Ante la reciente detención en Tabasco de un "niño sicario" relacionado con secuestros, homicidios y drogas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció becas para jóvenes "en riesgo" por la delincuencia, así como la construcción de centros de alto rendimiento "México Imparable".

En su conferencia mañanera de este martes, Sheinbaum Pardo también indicó que en las comunidades de los estados se construirán "Pilares", como los que hay en la Ciudad de México, y un programa de las implicaciones del uso excesivo de las redes sociales.

Al destacar el programa de Atención a las Causas, la Mandataria federal refirió que se busca un nombre para el programa de becas que beneficiará en un inicio a 20 mil jóvenes: "Son pequeñas becas que se le dan a jóvenes que están en riesgo, a través del programa de los municipios de alto riesgo, donde se toca casa por casa para poderlos incorporar actividades deportivas, culturales y de atención comunitaria".

"Eso nos dio muchos resultados en la ciudad y a partir del próximo año va a estar este programa. Son probablemente 20 mil jóvenes quienes pudieran ingresar, y tiene que ver con un programa focalizado", expuso.

Sobre los centros comunitarios de alto rendimiento "México Imparable", la titular del Ejecutivo federal especificó que se harán 100 "en los municipios con mayores problemas".

Te puede interesar: Frente frío 7 entrará en esta fecha; estos estados esperan bajas temperaturas

La idea, dijo, es que estos jóvenes puedan hacer distintas actividades deportivas durante cuatro o cinco horas al día, "y muchos de ellos, probablemente, tendrán el talento para incorporarse a alguna actividad profesional deportiva".

Puntualizó que el presupuesto será de Jóvenes Construyendo el Futuro, del programa de Becas y de lo obtenido del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV