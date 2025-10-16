Beca Rita Cetina: familias que recibirán el pago extra en 2026; monto total

La Beca Rita Cetina, uno de los programas sociales implementados por la Presidenta Claudia Sheinbaum con el inicio de su gobierno en octubre de 2024, continuará durante 2026 con el mismo esquema de apoyos para estudiantes de secundaria pública en todo México, incluyendo el pago extra dirigido a familias con más de un hijo en este nivel educativo. Eso es lo que se sabe hasta el momento.

Este programa, administrado por la Secretaría del Bienestar, busca fortalecer la permanencia escolar de adolescentes y aliviar los gastos familiares mediante un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos, depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Pago extra de 700 pesos, ¿para quiénes? Así paga la Beca Rita Cetina

Uno de los principales beneficios de la Beca Rita Cetina es el pago adicional de 700 pesos por cada hijo extra inscrito en secundaria pública. Este monto se deposita junto con el apoyo bimestral, por lo que las familias lo reciben de forma acumulada en la misma tarjeta.

De acuerdo con las reglas actuales del programa, este pago extra se mantiene vigente para 2026, salvo que el Gobierno Federal anuncie modificaciones. En otras palabras, todas las familias con dos o más hijos en secundaria seguirán recibiendo el depósito complementario durante el siguiente año.

Monto total que recibirán las familias beneficiadas

El pago se calcula según el número de hijos en secundaria pública:

Familia con 1 hijo: recibe $1,900

Familia con 2 hijos: recibe $2,600

Familia con 3 hijos: recibe $3,300

Familia con 4 hijos: recibe $4,000

El monto adicional es un incentivo directo para quienes sostienen los estudios de varios hijos en secundaria, ayudando a cubrir gastos de transporte, materiales y uniformes.

La Beca Rita Cetina 2026 continuará con el propósito de apoyar la economía familiar y evitar la deserción escolar en uno de los grupos más vulnerables: los jóvenes en secundaria. Gracias a su esquema acumulativo, el programa busca que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos, y que las familias encuentren en esta beca un respaldo constante para el ciclo escolar.

