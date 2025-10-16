CURP biométrica: ¿Qué documentos necesito para tramitarla a partir de HOY?

La nueva CURP biométrica traerá consigo una transformación en la forma de identificarse oficialmente en México, integrando datos biométricos como huellas, iris y fotografía para reforzar la seguridad.A partir de una reforma a la Ley General de Población, publicada en julio de 2025, la CURP dejará de ser únicamente un registro alfanumérico para convertirse en una herramienta integral de identificación.Esto permitirá combatir la suplantación de identidad, reducir los trámites repetitivos y buscará facilitar la localización de personas desaparecidas.Desde hoy 16 de octubre, la CURP biométrica se podrá tramitar oficialmente en todos los estados del territorio mexicano.Debes presentar los siguientes papeles oficiales:Durante el trámite se recopilarán tus datos biométricos: huellas dactilares, fotografía, escaneo del iris y firma electrónica.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV