CURP biométrica: ¿Qué documentos necesito para tramitarla a partir de HOY?

La nueva CURP biométrica traerá consigo una transformación en la forma de identificarse oficialmente en México, integrando datos biométricos como huellas, iris y fotografía para reforzar la seguridad.

A partir de una reforma a la Ley General de Población, publicada en julio de 2025, la CURP dejará de ser únicamente un registro alfanumérico para convertirse en una herramienta integral de identificación.

Esto permitirá combatir la suplantación de identidad, reducir los trámites repetitivos y buscará facilitar la localización de personas desaparecidas.

Desde hoy 16 de octubre, la CURP biométrica se podrá tramitar oficialmente en todos los estados del territorio mexicano.

¿Qué documentos necesito para tramitar la CURP biométrica?

Debes presentar los siguientes papeles oficiales:

Acta de nacimiento certificada y actualizada.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento válido).

CURP tradicional validada por RENAPO.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Correo electrónico activo.

En el caso de menores de edad, deben ir acompañados de un tutor con identificación y comprobante de parentesco.

Durante el trámite se recopilarán tus datos biométricos: huellas dactilares, fotografía, escaneo del iris y firma electrónica.

