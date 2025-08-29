¿Mejor que Inapam? Así puedes solicitar la nueva tarjeta del ISSSTE para adultos mayores

El Gobierno de México, desde administraciones anteriores, ha impulsado la creación de las tiendas SUPERISSSTE : establecimientos de autoservicio operados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) donde se ofrecen productos básicos y de calidad a precios accesibles para beneficiar la economía de las familias.

Originalmente, esta implementación fue un beneficio exclusivo para los trabajadores del estado, pero ahora están abiertas al público en general.

En la actual Administración, se ha sostenido que la economía familiar es uno de los temas centrales para el desarrollo del país, especialmente en tiempos de inflación y encarecimiento de productos básicos, por lo que se han impulsado programas e iniciativas que mejoren estos aspectos en las familias mexicanas.

Pensando en esto, el Gobierno de México, a través de las tiendas SUPERISSSTE, ha puesto a disposición de las y los consumidores la tarjeta "Solo para Ti" .

A diferencia de otros programas gubernamentales restringidos únicamente a derechohabientes, esta tarjeta podrá adquirirla cualquier persona que compre en estas tiendas impulsadas por el Gobierno de México, además de pensionados, jubilados y adultos mayores, ampliando así su alcance.

El objetivo es fortalecer la relación con clientes al acercar productos de calidad a precios accesibles y con proveedores para garantizar una interacción inclusiva, transparente y equitativa.

Lee también: Lluvias inundan municipios de los Altos en Jalisco

¿Cómo obtener la tarjeta "Solo para Ti"?

Las y los interesados pueden solicitar este beneficio de manera presencial en cualquier sucursal de SUPERISSSTE, ya sea solicitándola en caja al momento de pagar o en el módulo interno de atención a clientes de cada sucursal .

Los datos que se le solicitarán a la persona interesada serán:

Nombre completo

Número de contacto

La entrega del plástico es inmediata y la pueden solicitar:

Cualquier persona mayor de edad, pues no es necesario ser trabajador del ISSSTE ni estar afiliado a ninguna institución gubernamental

Adultos mayores con tarjeta Inapam, quienes recibirán hasta 10 % de descuento en artículos seleccionados

Te recomendamos: Presunto feminicida es vinculado a proceso en Guadalajara

Para localizar la sucursal más cercana, los usuarios pueden consultar la página oficial del organismo, donde se enlistan las direcciones actualizadas de cada establecimiento. Te invitamos a aprovechar los beneficios de esta tarjeta desde la primera compra en productos y servicios como:

Alimentos

Enlatados

Productos de limpieza

Jarcería

Productos para mascotas

Pago de servicios

Recargas telefónicas

Leche Liconsa

Frutas

Verduras

Retiro de dinero

Te puede interesar: Arranca ampliación del contraflujo en López Mateos desde El Palomar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF