Beca Rita Cetina: ¿Cómo saber si hice mi registro con ÉXITO?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado inscritas o inscritos en una escuela de educación básica.

El próximo mes de septiembre, del día 15 al 30 se abrirá el registro para la Beca Universal de Educación Básica.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

las familias con estudiantes en una secundaria pública podrán realizar la solicitud a la Beca “Rita Cetina” en www.becaritacetina.gob.mx, a partir del 15 de septiembre.

La plataforma se abrirá para aquellas familias con hijas e hijos de nuevo ingreso a una secundaria pública en este nuevo ciclo escolar y para alumnas y alumnos de 2° y 3er grado que aún no tengan la beca.

¿Cómo verificar el registro exitoso a la Beca Rita Cetina?

Para iniciar, abre el navegador y escribe en el buscador la página oficial: becaritacetina.gob.mx. Da clic en la primera opción que aparece en los resultados. O bien da clic aquí. En la página principal, busca el botón blanco en la parte inferior que dice «Iniciar sesión» y haz clic en él. A continuación, introduce el correo electrónico o número de teléfono que registraste previamente, junto con la contraseña que creaste durante el registro. Luego, presiona el botón «Ingresar«. Una vez que hayas ingresado a tu cuenta, serás dirigido a una ventana donde se muestran los datos del tutor (madre, padre o responsable) y los del estudiante. Para verificar el registro exitoso:

Desplázate hacia la parte inferior, donde se encuentra la información del estudiante.

Busca la columna que dice «Opciones» y localiza un ícono de flecha (descarga) junto a una figura de ojo.

Haz clic en la flecha para descargar el comprobante de registro en formato PDF.

Antes de descargar el archivo, asegúrate de que tu dispositivo tenga instalado un lector de PDF, como Adobe Acrobat, para poder abrir el documento correctamente.

El comprobante descargado incluye los datos del tutor, del estudiante, el folio del registro y la fecha en que se realizó el trámite. Verifica que toda la información sea correcta. Si encuentras algún error, todavía tienes la opción de modificarla. Este documento es clave, ya que servirá como antecedente para futuros trámites.

