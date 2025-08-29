Beca Rita Cetina: ¿Cómo saber si hice mi registro con ÉXITO?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado inscritas o inscritos en una escuela de educación básica.El próximo mes de septiembre, del día 15 al 30 se abrirá el registro para la Beca Universal de Educación Básica.las familias con estudiantes en una secundaria pública podrán realizar la solicitud a la Beca “Rita Cetina” en www.becaritacetina.gob.mx, a partir del 15 de septiembre.La plataforma se abrirá para aquellas familias con hijas e hijos de nuevo ingreso a una secundaria pública en este nuevo ciclo escolar y para alumnas y alumnos de 2° y 3er grado que aún no tengan la beca. El comprobante descargado incluye los datos del tutor, del estudiante, el folio del registro y la fecha en que se realizó el trámite. Verifica que toda la información sea correcta. Si encuentras algún error, todavía tienes la opción de modificarla. Este documento es clave, ya que servirá como antecedente para futuros trámites.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS