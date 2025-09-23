Banco del Bienestar: ¿Cómo hacer y recibir transferencias fácilmente desde tu cuenta?

Al igual que otras entidades financieras, el Banco del Bienestar permite que sus tarjetahabientes dispongan de sus recursos en cualquier momento del día para realizar pagos, transferencias o cualquier otro movimiento bancario que requieran.

Sin embargo, hasta el momento la aplicación del Banco del Bienestar no permite hacer transferencias digitales, por lo que, para enviar dinero, es necesario acudir a una ventanilla .

El proceso es muy fácil y sencillo, ya que en todo momento puedes recibir asesoramiento del personal, además de ser una opción más segura para transferir dinero a cuentas ajenas , ya sea del mismo banco o de otra institución.

Para hacerlo, solo debes proporcionar el número de cuenta o tarjeta de la persona que recibirá el dinero. En caso de que el destinatario esté afiliado a otro banco, se deberá realizar la operación vía SPEI. Para ello, deberás presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Contrato de tu cuenta

Solicitud de SPEI (proporcionada por el banco)

Cuenta CLABE y nombre del destinatario

Nombre del banco receptor

Si eres tú quien recibirá el dinero, solo necesitas proporcionar a la persona los 18 dígitos de tu cuenta CLABE, disponibles en la pantalla principal de la app del banco. No compartas otro tipo de información de tu tarjeta.

Para recibir orientación, puedes acudir a las sucursales del Banco del Bienestar o comunicarte al teléfono (55) 5481 3300. También puedes consultar más detalles en www.gob.mx/bancodelbienestar.

Con esto, el Banco del Bienestar reafirma su compromiso de brindar atención y apoyo a la economía del pueblo mexicano, además de promover la inclusión financiera en sectores con acceso limitado o nulo a servicios bancarios.

