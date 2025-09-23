Inapam: Este es el descuento para adultos mayores en restaurante de Liverpool

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) permite acceder a múltiples descuentos en diversos comercios del país, incluido el restaurante de Liverpool.

Liverpool ofrece dentro de sus tiendas departamentales diversas opciones gastronómicas para el deleite de sus clientes, donde destacan platillos de sabores mexicanos.

Este tipo de establecimientos forman parte del Directorio de Beneficios del Inapam 2025, un catálogo en línea donde se muestran todos los descuentos a los que se puede acceder con la tarjeta. Esta lista se divide en categorías como alimentación, asesoría y servicios digitales, salud, transporte, predial y agua, entre otras.

¿Cómo obtener un descuento en Liverpool con la tarjeta Inapam?

Liverpool ofrece un descuento del 10% en sus restaurantes a los adultos mayores que presenten su credencial Inapam al momento de pagar la cuenta.

Cabe señalar que este beneficio es únicamente para el consumo individual del titular de la tarjeta.

Pasos para obtener descuento en el restaurante de Liverpool con la credencial Inapam:

1. Alista tu credencial Inapam

2. Visita uno de los restaurantes de Liverpool

3. Al terminar tu consumo, solicita la cuenta

4. Muestra tu credencial Inapam a los empleados para hacer válido el descuento

La lista de beneficios a los que los adultos en edad avanzada pueden acceder haciendo uso de su credencial Inapam se actualiza de forma periódica, por ello, la fecha límite para disfrutar del descuento en los restaurantes de Liverpool es el 31 de diciembre de 2025.

Luego de esta fecha, una nueva lista de convenios será publicada, y habrá que corroborar que este beneficio siga vigente.

Cabe señalar que el descuento a adultos mayores en los restaurantes de Liverpool no es acumulable con otras promociones, y las condiciones específicas pueden variar según el establecimiento, por lo que es recomendable preguntar por ellas antes de la compra.

