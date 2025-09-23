La Pensión Bienestar septiembre-octubre 2025 continúa su dispersión de recursos de manera escalonada, con depósitos organizados por la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Al cierre de septiembre quedan pocos días de pago, en los que miles de personas recibirán el apoyo económico que otorga el Gobierno de México a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Hoy 23 de septiembre es el último martes de pago de este bimestre, y por si estás interesado, te dejamos esta información.

Martes que ya tuvieron pago de la Pensión Bienestar

Hasta la tercera semana de septiembre, ya se han cubierto dos jornadas de depósitos en martes:

Martes 2 de septiembre: Apellidos con la letra B.

Martes 9 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Ambos grupos ya recibieron su depósito y pudieron disponer del dinero directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

El martes 16 de septiembre no hubo depósitos, ya que fue día festivo y ese día no trabajan los bancos.

Martes que faltan por pagar la Pensión Bienestar

El calendario todavía contempla un martes más de pagos durante septiembre:

Martes 23 de septiembre: Apellidos que inician con la letra S.

X / @A_MontielR

El martes 30 del noveno mes de 2025 ya no está contemplado en el calendario de pagos, ya que las entregas se realizan únicamente hasta el jueves 25 de septiembre.

De esta manera, solo queda un martes de pago pendiente en septiembre, y corresponde a los beneficiarios cuyo primer apellido empieza con la letra S.

Saber más…

La Secretaría de Bienestar recomienda a las y los beneficiarios que esperen al día que les corresponde su depósito para cobrar su dinero a partir de entonces, ya que el pago está disponible desde la fecha indicada. Asimismo, se recuerda que la información oficial solo se publica en gob.mx/bienestar.

El calendario completo del bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar

Las fechas de los días de pagos por letra quedó de la siguiente manera:

A – Lunes 1

B – Martes 2

C – Miércoles 3 y Jueves 4

D, E, F – Viernes 5

G – Lunes 8 y Martes 9

H, I, J, K – Miércoles 10

L – Jueves 11

M – Viernes 12 y Lunes 15

N, Ñ, O – Miércoles 17

P, Q – Jueves 18

R – Viernes 19 y Lunes 22

S – Martes 23

T, U, V – Miércoles 24

W, X, Y, Z – Jueves 25

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en septiembre 2025?

Desde enero de 2025, los programas registraron un aumento en sus montos bimestrales y el actual corresponde al periodo septiembre-octubre: la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos cada dos meses; la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza los 6 mil 200 pesos bimestrales; y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 200 pesos bimestrales. Estos apoyos buscan mejorar la calidad de vida de millones de familias en todo el país.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF