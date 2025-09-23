Inapam: Descubre el descuento exclusivo en perfumes Fraiche para adultos mayores

La tarjeta Inapam es un medio que brinda el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con el cual las personas de la tercera edad pueden acceder a beneficios exclusivos, programas integrales y descuentos especiales.

Todos los adultos mayores de 60 años pueden tramitar la credencial para gozar de las ventajas que ofrece , como descuentos en servicios básicos, víveres, transporte, vuelos, viajes, comida, ropa, calzado, fragancias, espectáculos, actividades de ocio y prácticamente cualquier ámbito necesario para llevar una vida digna y placentera.

Cada año, el Inapam publica su catálogo de beneficios, donde las personas registradas pueden consultar cuáles son los lugares y negocios que ofrecen descuentos al presentar la credencial.

Uno de los establecimientos estrella que ofrece descuentos para los adultos mayores es la famosa empresa conocida por vender fragancias que imitan perfumes de diseñador: Fraiche.

Gracias al convenio entre Fraiche e Inapam, las personas que presenten su tarjeta al momento de pagar podrán disfrutar de un 20% de descuento en su monto final .

La promoción no es acumulable con otros descuentos disponibles y solo aplica en el consumo individual del adulto mayor.

El beneficio está vigente desde el 2 de enero y permanecerá así hasta el 31 de diciembre del presente año , por lo que, ya sea para ti o para un regalo, tendrás hasta finales de año para usar el descuento cuantas veces quieras.

Si deseas consultar los comercios y lugares con descuento INAPAM, visita su página oficial: https://www.gob.mx/inapam.

Otras tiendas que ofrecen descuentos con la tarjeta Inapam:

Chedraui: 5 % de descuento en alimentos.

5 % de descuento en alimentos. Bodega Aurrera: 5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes.

5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes. Walmart: 5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes.

5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes. Farmacias Similares: 10 % de descuento en medicamentos.

10 % de descuento en medicamentos. Farmacias San Pablo: entre el 5 y el 10 % de descuento con la credencial.

entre el 5 y el 10 % de descuento con la credencial. Sam´s Club: 5 % de descuento en medicamentos

