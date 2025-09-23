Con el reciente inicio del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación (SEP), los programas sociales del Bienestar han abierto sus fechas de registro para estudiantes de nivel básico. Aquí te contamos qué becas aún estarán disponibles del 22 al 26 de septiembre del año en curso, quiénes pueden inscribirse y qué requisitos se deberán cumplir.

Becas con registro abierto para primaria y secundaria

Todavía, durante esta última semana de septiembre, tres becas impulsadas por el Gobierno de México seguirán disponibles: una federal y dos estatales. Si tienes hijos en primaria o secundaria, estas son las opciones disponibles.

Beca Rita Cetina Gutiérrez

El registro estará abierto del 15 al 30 de septiembre, y aplicará para estudiantes de secundaria que asisten a escuelas públicas en todo el país.

El registro estará abierto del 15 al 30 de septiembre, y aplicará para estudiantes de secundaria que asisten a escuelas públicas en todo el país. Mi Beca para Empezar

Las inscripciones están abiertas desde el 1 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes; es una beca dirigida a estudiantes de preescolar y primaria que estudian en planteles públicos de la Ciudad de México.

Las inscripciones están abiertas desde el 1 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes; es una beca dirigida a estudiantes de preescolar y primaria que estudian en planteles públicos de la Ciudad de México. Becas para Escuelas Particulares (Edomex)

El registro se halla disponible desde el pasado 3 de septiembre y hasta el 26. Este programa es originario del Estado de México y brinda apoyos a estudiantes de primaria y secundaria en colegios privados.

Requisitos para solicitar una Beca de Bienestar

Beca Rita Cetina

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a tres meses).

Acta de nacimiento del estudiante (legible).

CURP actualizada y certificada del alumno.

Comprobante escolar (constancia, credencial, inscripción/reinscripción o boleta).

Contar con una cuenta Llave MX.

Becas para Escuelas Particulares en Edomex

Vivir en el Estado de México.

No recibir otro tipo de beca pública o privada.

Tener un promedio mínimo de 8.5.

Acta de nacimiento del alumno.

Comprobante de domicilio vigente (credencial de elector, recibos de servicios, etc.).

Comprobante de inscripción al ciclo escolar 2025-2026.

Boleta de calificaciones más reciente.

Comprobante de ingresos del padre o tutor (con una antigüedad máxima de 6 meses).

Mi Beca para Empezar

Identificación del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio actualizado.

CURP del beneficiario, certificada y vigente.

¿Cuánto brinda cada beca?

Los beneficios varían dependiendo del programa: en Mi Beca para Empezar, se otorga un monto mensual de 650 pesos por alumno de primaria; en la beca Rita Cetina, el apoyo bimestral consta de mil 900 pesos, con un extra de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito en secundaria pública; y por último, en la beca Edomex para Escuelas Privadas, se otorga una exención total o parcial del pago de colegiatura para el ciclo 2025-2026.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

