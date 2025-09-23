Con el reciente inicio del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación (SEP), los programas sociales del Bienestar han abierto sus fechas de registro para estudiantes de nivel básico. Aquí te contamos qué becas aún estarán disponibles del 22 al 26 de septiembre del año en curso, quiénes pueden inscribirse y qué requisitos se deberán cumplir.Todavía, durante esta última semana de septiembre, tres becas impulsadas por el Gobierno de México seguirán disponibles: una federal y dos estatales. Si tienes hijos en primaria o secundaria, estas son las opciones disponibles. Beca Rita CetinaBecas para Escuelas Particulares en EdomexMi Beca para EmpezarLos beneficios varían dependiendo del programa: en Mi Beca para Empezar, se otorga un monto mensual de 650 pesos por alumno de primaria; en la beca Rita Cetina, el apoyo bimestral consta de mil 900 pesos, con un extra de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito en secundaria pública; y por último, en la beca Edomex para Escuelas Privadas, se otorga una exención total o parcial del pago de colegiatura para el ciclo 2025-2026.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO