Martes, 23 de Septiembre 2025

Precio del DÓLAR por la mañana, hoy 23 de septiembre, en Banco Azteca

Así se cotiza hoy, 23 de septiembre, el dólar en Banco Azteca: conoce su valor de compra y venta

Por: Anel Solis

Así se cotiza el DÓLAR por la mañana de este 23 de septiembre en Banco Azteca. UNSPLASH/ Kostiantyn

El peso mexicano registra fluctuaciones esta mañana de, martes, 23 de septiembre frente al dólar, con momentos de apreciación y depreciación ligera frente al dólar.

En este inicio de jornada, el tipo de cambio se cotizó en 18.35 pesos por unidad (Ciudad de México, 6:35), lo que representa una apreciación del 0.09% respecto al cierre del viernes.

¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 23 de septiembre en Banco Azteca?

Este 23 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de  pesos a la compra 17.35 y  18.79 pesos a la venta.

Tipo de cambio según el Diario Oficial de la Federación hoy, 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre, El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.4082 pesos por dólar. 

Tipo de cambio del dólar a peso martes 23 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.60 19.00
Banco Azteca  17.35 18.79
BBVA Bancomer 17.46 18.59
Banorte 17.10 18.65
Citibanamex 17.75 18.77
Scotiabank   16.30 19.20

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 23 de septiembre no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

