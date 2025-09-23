El peso mexicano registra fluctuaciones esta mañana de, martes, 23 de septiembre frente al dólar, con momentos de apreciación y depreciación ligera frente al dólar.En este inicio de jornada, el tipo de cambio se cotizó en 18.35 pesos por unidad (Ciudad de México, 6:35), lo que representa una apreciación del 0.09% respecto al cierre del viernes.Este 23 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de pesos a la compra 17.35 y 18.79 pesos a la venta.El día de hoy, 23 de septiembre, El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.4082 pesos por dólar. Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 23 de septiembre no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.Con información de Bloomberg.*** * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS