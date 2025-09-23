En 2026, como parte del Paquete Económico presentado por el Gobierno de México, los cigarros tendrán un aumento de precio como parte de las medidas que se contempla un alza en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual se aplicará a cigarros, refrescos y apuestas, además de la creación de un nuevo impuesto a los videojuegos violentos.

En el documento presentado por la Presidenta Sheinbaum dicta lo siguiente con respecto a los cigarros:

"Para los tabacos labrados, se propone aumentar la tasa ad valorem de 160 a 200%, así como establecer un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030, con un periodo de transición entre los ejercicios fiscales de 2026 a 2029, además de incorporar los nuevos productos que contienen nicotina (denominadas "bolsas de nicotina"). En cuanto a los tabacos hechos a maon, se propone elevar la tasa ad valorem a 32 por ciento".

¿Cómo se refleja este párrafo en el bolsillo de los consumidores de cigarros en México?

En la práctica, estas medidas convertirán a una cajetilla de cigarros de un costo aproximado de 80 pesos a alrededor de 100 pesos. Por supuesto que el incremento será variable según la marca. Esto quiere decir:

17.03 pesos de impuesto fijo en una cajetilla de 20 piezas

Un 200% adicional sobre el precio base

Suma del IVA correspondiente

El plan es que la cuota continúe aumentando de manera progresiva hasta llegar a 1.1584 pesos por cigarro en 2030.

¿Cuánto gastará un fumador al año con el aumento al precio de los cigarros?

De acuerdo con la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos de 2023, un fumador en México consume en promedio 8.6 cigarros diarios. Lo que significa que al año, con el aumento al precio, gastará un estimado de 14 mil 245 pesos en este producto.

En México se estima que 14.6 millones de personas son fumadoras. De ellos, al menos el 6.6% fuma diariamente, mientras que el 8.7% lo hace de forma ocasional.

