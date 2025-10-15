Aguinaldo 2025: ¿Cuál es la pensión mínima que da el ISSSTE?

Durante noviembre de 2025, los jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán dos pagos clave: el correspondiente a su pensión mensual y la primera parte del aguinaldo anual.

A medida que se aproxima el cierre del año, los adultos mayores afiliados al ISSSTE esperan estos depósitos que les permiten enfrentar con mayor tranquilidad los gastos típicos de la temporada, como compras de pánico, medicamentos carísimos o deliciosas cenas navideñas.

De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE e información de MiBolsillo, el pago de la pensión de noviembre estará disponible desde el 30 de octubre de 2025. Este abono incluirá no solo el monto básico correspondiente a la pensión, sino también prestaciones adicionales como el Bono de Despensa y la Previsión Social Múltiple.

Además del pago mensual, durante la primera quincena de noviembre se hará efectivo el primer depósito del aguinaldo 2025. La segunda parte se entregará en enero de 2026.

El aguinaldo mínimo que recibirán los pensionados será de 6 mil 676.48 pesos, cifra que representa el monto actualizado de la Pensión Mínima Garantizada, misma que se ajusta anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

¿Qué es la Pensión Mínima Garantizada?

La Pensión Mínima Garantizada es un beneficio otorgado por el Estado a los trabajadores del ISSSTE que cumplen con los requisitos de edad y tiempo de cotización —mínimo 25 años—, pero cuyos ahorros en la Afore no alcanzan para contratar una renta vitalicia o un retiro programado.

En 2025, esta pensión garantiza un ingreso mensual de 6 mil 676.48 pesos, el cual se ajusta cada año con base en la inflación para preservar su valor real. Para solicitar esta pensión, los beneficiarios deben reunir y presentar la siguiente documentación:

Tener 25 años cotizados en el ISSSTE.

Estar registrados en una Afore con saldo en su Cuenta Individual.

Contar con expediente de identificación actualizado.

Entregar la Concesión de Pensión, la solicitud de disposición de recursos, identificación oficial vigente, estado de cuenta de la Afore y un comprobante bancario con CLABE.

Este mecanismo asegura un ingreso mínimo mensual que permite a los adultos mayores solventar necesidades básicas, incluso si sus ahorros para el retiro no fueron suficientes para una pensión completa por otras vías.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

