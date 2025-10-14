Pensión Mujeres Bienestar: Deberás llevar estos documentos para recoger tu tarjeta

La Pensión Mujeres Bienestar tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores. Es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, perteneciente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este nuevo programa entrega un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias y tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad.

Cuando las beneficiarias cumplan 65 años, se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Qué documentos debo llevar para recibir mi tarjeta?

La entrega de las tarjetas para las beneficiarias comenzó desde el 10 de octubre y continuará hasta el 10 de noviembre. A las derechohabientes se les informó la fecha, la hora y el lugar de la entrega de la tarjeta a través de un mensaje de texto.

La información con los detalles de la cita también se pueden consultar en la página de la Secretaría del Bienestar, solo será necesario ingresar la CURP de la beneficiaria.

Según informó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel , este martes desde "La Mañanera", " casi 2 millones de mujeres se registraron a esta pensión ".

Para recibir su tarjeta, las beneficiarias deben acudir en el momento que se les indique y con la siguiente documentación solicitada:

Llevar identificación oficial: pasaporte, INE, credencial de Inapam (original y copia)

(original y copia) Entregar el talón morado que obtuvieron al registrarse

Durante la entrega de su tarjeta, a las beneficiarias se les tomará una fotografía para " acreditar ante los órganos de fiscalización que las tarjetas son entregadas a las personas que deben ser ".

Con información de Programas para el Bienestar.

