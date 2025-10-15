SAT: ¿Cómo saber si hay servicio tras el paro de trabajadores?

Tras el paro de labores y las protestas llevadas a cabo este pasado 14 de octubre por trabajadoras y trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para exigir “mejores condiciones laborales y salariales”; ¿qué es lo que se sabe del retorno del servicio?

¿Qué pasó ayer en diferentes oficinas del SAT y cómo saber si hay servicio?

Según relataron trabajadores del SAT de las oficinas de Guadalajara Sur a reporteros de esta casa editorial: “el motivo de la de la protesta es exigir derechos laborales justos. Desafortunadamente, como somos empleados de confianza, se confunde mucho esa confianza con quitarnos beneficios o seguridad, como es el pago de horas extras. Estamos aquí, a veces, arriba de 12 horas, nos hacen venir fines de semana, y hasta nos llevamos trabajo a casa”.

Sin embargo, no fue hasta pasadas varias horas que, a través de un comunicado de prensa, la dependencia refirió que la atención a los usuarios se realizó "de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios, a nivel nacional".

El SAT puntualizó que solo suspendieron operaciones en las oficinas de Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, y en las sedes Oriente y Sur de la Ciudad de México. Además de brindarse 59 mil 248 atenciones y reagendarse 3 mil 258 citas en todo el país, lo equivalente a 5% del total de las citas programadas, de acuerdo con el organismo

Ante los testimonios de amenazas que denunciaron los trabajadores por su libre derecho a manifestarse, el SAT fue tajante en expresar que de ninguna manera respondió como tal y que estaban dispuestos al diálogo con sus empleados.

