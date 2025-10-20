El camino rumbo a la Serie Mundial continúa este lunes 20 de octubre con el juego que define al otro invitado al Clásico de Otoño. Los Angeles Dodgers ya tienen su sitio asegurado, mientras que los Mariners y los Blue Jays están empatados a 3 juegos en la pelea por el otro cupo. Por si quieres ver el juego de campeonato de la Liga Americana, te dejamos las opciones para que lo veas en vivo.

¿Quiénes juegan hoy en la MLB? Lanzadores para hoy

La emoción del beisbol alcanza su punto más alto con el Juego 7 entre Seattle Mariners y Toronto Blue Jays, donde ambos equipos lucharán por el último boleto disponible a la Serie Mundial.

Después de una serie llena de dramatismo y duelos cerrados, todo se reduce a este juego decisivo que definirá al rival de los Dodgers, actuales campeones de las Grandes Ligas.

Para este lunes 20 de octubre, los Mariners confiarán en George Kirby, quien llega con efectividad de 7.07 y una derrota en su registro, cifras que deberá mejorar si quiere mantener vivas las esperanzas de Seattle.

En la otra trinchera, Shane Bieber abrirá por los Blue Jays con promedio de 4.15 en la postemporada, un rendimiento más sólido que el de su oponente, aunque necesitará mantener la concentración si pretende guiar a Toronto a la gran final frente a unos Dodgers decididos a conseguir el bicampeonato y tercer anillo de campeones en los últimos cinco años.

El séptimo duelo de la Serie por el título de la Liga Americana se jugará este lunes 20 de octubre en el Rogers Centre, casa de los Blue Jays, en Toronto, Canadá.

EN VIVO, horario y dónde ver el juego de MLB de HOY 20 de octubre

El juego de hoy de la MLB se transmiten a través de televisión de paga y por streaming.

Blue Jays vs Mariners

Fecha: Lunes 20 de octubre

Lunes 20 de octubre Hora: 18:03 horas (centro de México)

18:03 horas (centro de México) Transmisión: FOX, Caliente.TV y MLB.TV

