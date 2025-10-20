El defensor brasileño del Atlas, Gustavo Ferraréis, aseguró este lunes que el equipo rojinegro encara una semana decisiva dentro del Apertura 2025, con la firme intención de sumar los seis puntos que disputará ante León y Chivas, resultados que podrían reactivar sus aspiraciones de meterse al Play-In del torneo.

Tras la derrota frente al Atlético de San Luis, Ferraréis reconoció que el grupo ha sabido aprender de los errores y ahora está concentrado en corregir el rumbo. “Sabíamos que sería un partido muy difícil contra San Luis, pero siempre se sacan cosas buenas de las derrotas. Está bien que pase ahora, porque tenemos dos finales por delante y debemos salir a ganar para meternos otra vez ahí”, expresó el lateral derecho.

El primer desafío será este miércoles ante León en el Estadio Jalisco, duelo que el zaguero calificó como una auténtica final. “Con este partido tenemos que dar la vida por la victoria y pedir el apoyo de la Fiel para que venga y nos apoye siempre. Sabemos que cuando el estadio está lleno nos empuja para adelante y nos da más confianza”, señaló.

Ferraréis subrayó que el respaldo de la afición será fundamental, especialmente de cara al Clásico Tapatío del próximo sábado frente a Guadalajara en el Estadio Akron. “Cuando ganamos en casa y tenemos el apoyo de la gente, eso nos hace crecer. Esperamos que el estadio esté lleno, porque cuando ellos están con nosotros, nos ayudan a tener más confianza dentro de la cancha”, añadió.

El defensor concluyó con optimismo, convencido de que una buena semana puede cambiar el panorama rojinegro: “Ganar dos partidos seguidos te pone muy cerca, porque la tabla está muy apretada. Si conseguimos eso, seguramente estaremos adentro o muy cerca del Play-In”.

Atlas, que se mantiene en la pelea por los últimos puestos clasificatorios, buscará hacer valer su localía ante León y cerrar con fuerza ante su máximo rival en una semana que puede marcar el rumbo de su torneo.

