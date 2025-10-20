Mazatlán recibirá este martes a Santos Laguna en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Los morados quieren reaccionar y sumar en casa, mientras que los de La Laguna buscan acercarse a la zona de repechaje. En esta nota te contamos el horario y los canales donde podrás seguir la transmisión en vivo.

Cómo llegan Mazatlán vs Santos a la Jornada 14 de la Liga MX

El partido entre Mazatlán y Santos Laguna tiene como objetivo que ambos equipos mejoren su posición en la Tabla General del Apertura 2025.

Los sinaloenses buscan recuperarse tras perder con Chivas y aprovechar su localía, donde ha conseguido la mayoría de sus puntos, para salir del lugar 15.

Santos Laguna intenta mantenerse en la pelea por el Play-In, tras vencer a León y colocarse en el sitio 12; su meta es alcanzar el décimo puesto para clasificar.

En resumen, Mazatlán quiere reaccionar y sumar en casa, mientras que Santos busca acercarse a la zona de repechaje.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Santos de la J14 - Liga MX

El compromiso de la Jornada 14 tendrá lugar este martes 21 de octubre en el Estadio El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa, y comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro se podrá ver por streaming y seguir en directo mediante las redes sociales de ambos equipos, así como en la cobertura informativa y los resultados actualizados que ofrecerá EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Martes 21 de octubre, 21:00 horas

Martes 21 de octubre, 21:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: Caliente TV, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

