HBO Max se prepara con los mejores estrenos de la semana del 20 al 26 de octubre, desde la segunda entrega de una serie animada ideal para toda la familia, hasta un contenido lleno de terror para estar a la moda en este mes de octubre.

Se trata de “It: Bienvenidos a Derry" que llegará a HBO Max el próximo 26 de octubre, justo a tiempo para celebrar Halloween con una buena dosis de miedo y nostalgia.

Ambientada en 1962, la trama sigue a Leroy y Charlotte Hanlon, una pareja que llega a Derry en medio de tensiones sociales y un inquietante incremento en las desapariciones de niños, a medida que se integran en la comunidad, comienzan a descubrir los oscuros secretos que laten bajo la superficie del pueblo, donde el mal parece ser tan antiguo como inevitable.

Con el respaldo del propio King, HBO Max apuesta por revivir el terror clásico en formato serie, ampliando el legado de uno de los villanos más icónicos del género: Pennywise, el payaso que ya estremeció al público en las adaptaciones cinematográficas de Andy Muschietti.

Mientras que el 23 de octubre llega al streaming “Hora de Aventura con Fionna y Cake”, producida por Cartoon Network, la cual tiene como protagonistas a Fionna Campbell y Cake, quienes debutaron en “Hora de Aventura! como las versiones femeninas de Finn y Jake.

Tras el éxito de su historia y el lanzamiento de un spin-off especial en 2023, la dupla regresa ahora con una segunda temporada que continúa expandiendo su universo.

Estrenos de la semana de HBO Max

Hora de Aventura con Fionna y Cake (temporada 2): 23 de octubre

IT: Bienvenidos a Derry: 26 de octubre

Nuevos episodios:

The Paper

Bahar

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

Sueños de Libertad

Spy x Family

Task

Tiny Toons Looniversity

Twisted Metal

