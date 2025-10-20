Necaxa y Cruz Azul se medirán este martes en un duelo de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, un encuentro importante en la recta final de la fase regular. La Máquina busca el liderato del torneo y los Rayos intentan salvar el cierre de un semestre complicado. Si no quieres perderte ningún detalle de este enfrentamiento, aquí te contamos el horario y en qué canal podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Necaxa y Cruz Azul a la Jornada 14 de la Liga MX

Cruz Azul llega motivado tras vencer al América en el "Clásico Joven" y busca alcanzar el liderato del torneo, actualmente en manos de Toluca.

El equipo de Nicolás Larcamón suma 28 puntos y aspira a cerrar la jornada 14 en la cima.

El duelo tiene un significado especial para Larcamón y José Paradela, quienes regresan a Aguascalientes para enfrentar a su exequipo.

Necaxa, por su parte, atraviesa un mal momento: marcha en el puesto 17 con nueve puntos, lleva cuatro partidos sin ganar y viene de perder 5-3 ante Tigres.

El objetivo de los Hidrocálidos es rescatar puntos en el cierre del torneo y evitar terminar entre los últimos lugares.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Cruz Azul de la J14 - Liga MX

El duelo de la Jornada 14 tendrá lugar este martes 21 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes, con inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro podrá verse por streaming y, además, los seguidores podrán mantenerse al tanto del minuto a minuto a través de las redes sociales de ambos equipos y consultar los resultados más recientes en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Martes 21 de octubre, 19:00 horas

Martes 21 de octubre, 19:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, Pluto TV

