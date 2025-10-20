El América recibirá al Puebla este martes en un encuentro correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Los capitalinos buscan reencontrarse con la victoria y con su afición tras perder el Clásico Joven contra Cruz Azul, mientras los Camoteros llegan con impulso después de un triunfo agónico y aspira a repetir la hazaña de ganarle a las Águilas en su casa. A continuación, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que sigas EN VIVO todos los detalles de este enfrentamiento.

Cómo llegan América y Puebla a la Jornada 14 de la Liga MX

América busca recuperar la confianza tras perder el Clásico Joven ante Cruz Azul (2-1). Los dirigidos por André Jardine tuvieron ventaja momentánea con gol de Brian Rodríguez, pero La Máquina remontó con tantos de Gabriel "Toro" Fernández e Ignacio Rivero.

Del otro lado, Puebla aparece motivado luego de vencer 4-3 a Xolos de Tijuana en un duelo intenso; destacó el doblete de Carlos Baltazar en los minutos finales.

El conjunto camotero logró en ese encuentro apenas su segunda victoria del torneo y quiere mantener el impulso positivo.

Los de Coapa parten como favoritos, aunque los poblanos ya derrotaron a los azulcremas en su última visita a la Ciudad de México, en el Apertura 2024.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Puebla de la J14 - Liga MX

El duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025 entre América y Puebla se disputará este martes 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México. El encuentro dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo mediante servicios de streaming.

Los aficionados también tendrán la opción de seguir las incidencias y el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de ambos clubes, así como consultar los resultados y la cobertura completa a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Martes 21 de octubre, 19:00 horas

Martes 21 de octubre, 19:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

