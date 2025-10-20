Santiago Fernández se lanza contra Christian Martinoli

Han pasado más de 17 años desde que Christian Martinoli, reconocido narrador de TV Azteca, protagonizó una de las narraciones más recordadas en la historia del futbol mexicano. Durante el Preolímpico de la Concacaf en 2008, en un partido entre México y Haití, el cronista no dudó en lanzar duras críticas contra los jugadores tricolores por sus fallas increíbles en el terreno de juego.

La Selección Mexicana, entonces dirigida por Hugo Sánchez, fracasó en su intento de clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y Martinoli dejó para la posteridad frases que se han mantenido en la memoria colectiva del aficionado:

"¡Ah, no bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¡Otra vez Fernández! Hay cuatro en el área, qué desesperación. ¡Por favor! El único haitiano que había, a ese le llegó el balón, había seis mexicanos…", expresó con tono de frustración y sarcasmo en aquella transmisión.

Después de tanto tiempo, las palabras del narrador aún generan eco, tanto en quienes lo respaldan como en quienes lo critican. Uno de los principales señalados en ese encuentro fue Santiago Fernández, quien recientemente decidió romper el silencio y responder a Martinoli a través de sus redes sociales.

"Después de tantos años donde me has citado repetidamente en distintas transmisiones y espacios televisivos, y, después de tanto tiempo en el que he preferido guardar silencio, hoy he decidido tomar la palabra y compartir mi derecho de réplica; no lo hago desde el enojo, ni tampoco desde el rencor, ni desde la búsqueda de conflicto", manifestó el exfutbolista, quien fuera canterano del Club América.

En su mensaje, Fernández arremetió contra el comentarista asegurando que no tiene autoridad para criticar su carrera futbolística, recordándole que él sí logró jugar en la Primera División.

"No, Christian, ni tú ni nadie arruinó mi carrera, como apenas hace un par de días comentaste en tu ya característico tono sarcástico y burlón. Yo jugué el tiempo que quise jugar y lo hice en los mejores equipos de México, a una edad en donde tú apenas te estabas dando cuenta que no tenías el nivel necesario para poder jugar futbol profesional. Tú mejor que nadie sabes, porque lo intentaste y viviste en carne en propia, lo difícil que es llegar ahí. Aprovecho para compartirte lo orgulloso que me siento de mi paso por el futbol profesional, fue una experiencia increíble que a ti te hubiera encantado haber vivido", escribió.

Finalmente, el exseleccionado nacional hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto que pueden tener las palabras de los comentaristas deportivos, especialmente cuando estas se convierten en burlas constantes que afectan la imagen y la trayectoria de los jugadores.

"Con tus comentarios, puedes llegar a marcar a quienes se convierten en objeto de estos. Te lo digo porque yo fui uno de ellos y, aun así, a día de hoy, con profunda decepción veo que, desafortunadamente, sigues demostrando una falta de empatía total y absoluta. Es importante preguntarnos ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la línea entre la risa y la burla, entre la opinión y la humillación, entre la crítica y el daño? Transmites una indolencia total sobre el futbolista en turno", concluyó Santiago Fernández.

