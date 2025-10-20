Buenas noticias llegaron este lunes al campamento de los rojinegros del Atlas, luego de que el capitán Aldo Rocha completara el entrenamiento a la par de sus compañeros en la cancha del Estadio Jalisco, y todo apunta a que reaparecerá en la jornada doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El mediocampista está listo para volver a la actividad después de perderse los últimos cuatro compromisos debido a una lesión muscular que lo mantuvo fuera de acción ante Tigres, Necaxa, Juárez y Atlético de San Luis. Su regreso representa un auténtico respiro para el conjunto dirigido por Diego Cocca, que ha resentido su ausencia tanto en la generación de juego como en la recuperación del balón.

El capitán rojinegro trabajó con normalidad en la práctica matutina realizada en el Coloso de la Calzada Independencia, y se espera que sea considerado para el duelo de este miércoles frente al León, en lo que será el primero de dos compromisos en menos de una semana, pues el sábado encararán el Clásico Tapatío ante las Chivas en el Estadio Akron.

Además de Rocha, el técnico argentino podría recuperar a otros elementos importantes. Víctor Ríos ya recibió el alta médica y estaría disponible para ver minutos, mientras que el defensor español Róber Pier también completó la sesión sin molestias, incluso ambos ya saltaron a la banca el pasado viernes ante los potosinos. En contraste, quien continúa al margen del grupo es Rivaldo Lozano, que sigue con su proceso de rehabilitación y no tiene fecha exacta para su regreso.

El Atlas llega a esta exigente semana con la necesidad de sumar, luego de caer ante Atlético de San Luis en la jornada anterior y estancarse en el decimotercer puesto de la tabla con 13 puntos. Con el regreso de su capitán y líder en el mediocampo, los Zorros esperan reencontrarse con su mejor versión y volver a la senda del triunfo ante su gente.

