Los equipos finalistas del Clásico de Otoño ya están definidos; Los Ángeles Dodgers se medirán ante los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial 2025, marcando el cierre de una intensa postemporada en las Grandes Ligas.

Toronto vuelve a la Serie Mundial tras 32 años

Luego de una vibrante Serie de Campeonato de la Liga Americana que se extendió hasta el séptimo juego, los Blue Jays lograron superar a los Seattle Mariners en un duelo que se definió en las últimas entradas dejando una pizarra de 4-3. Con este triunfo, la escuadra canadiense regresa al escenario más grande del béisbol después de más de tres décadas de ausencia.

El poder de Ohtani impulsa a los Dodgers

Por su parte, los Dodgers aseguraron su boleto a la Serie Mundial el pasado viernes 17 de octubre tras barrer a los Milwaukee Brewers. La novena angelina dominó por completo la serie, limitando a su rival a solo cuatro carreras en total.

La figura indiscutible fue Shohei Ohtani, quien ofreció una actuación histórica: 10 ponches desde el montículo y tres cuadrangulares en un mismo juego, un hito sin precedentes en una Serie Divisional.

Calendario oficial de la Serie Mundial

Juego 1: Viernes 24 de octubre

Juego 2: Sábado 25 de octubre

Juego 3: Lunes 27 de octubre

Juego 4: Martes 28 de octubre

Juego 5: Miércoles 29 de octubre*

Juego 6: Viernes 31 de octubre*

Juego 7: Sábado 1 de noviembre*

(*Si son necesarios)

Todo está listo para una Serie Mundial que promete grandes emociones, con dos franquicias que llegan en gran forma y con historias muy distintas: una potencia consolidada como los Dodgers y un equipo canadiense que sueña con revivir viejas glorias.

