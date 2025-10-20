Los equipos finalistas del Clásico de Otoño ya están definidos; Los Ángeles Dodgers se medirán ante los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial 2025, marcando el cierre de una intensa postemporada en las Grandes Ligas.Luego de una vibrante Serie de Campeonato de la Liga Americana que se extendió hasta el séptimo juego, los Blue Jays lograron superar a los Seattle Mariners en un duelo que se definió en las últimas entradas dejando una pizarra de 4-3. Con este triunfo, la escuadra canadiense regresa al escenario más grande del béisbol después de más de tres décadas de ausencia.Por su parte, los Dodgers aseguraron su boleto a la Serie Mundial el pasado viernes 17 de octubre tras barrer a los Milwaukee Brewers. La novena angelina dominó por completo la serie, limitando a su rival a solo cuatro carreras en total.La figura indiscutible fue Shohei Ohtani, quien ofreció una actuación histórica: 10 ponches desde el montículo y tres cuadrangulares en un mismo juego, un hito sin precedentes en una Serie Divisional.(*Si son necesarios)Todo está listo para una Serie Mundial que promete grandes emociones, con dos franquicias que llegan en gran forma y con historias muy distintas: una potencia consolidada como los Dodgers y un equipo canadiense que sueña con revivir viejas glorias.SV