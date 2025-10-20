El esperado Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, sufrió un ajuste en su horario oficial. Originalmente programado para iniciar a las 21:07 horas del sábado 25 de octubre, tal y como se había anunciado incluso en la plataforma en donde es transmitido el Rebaño en sus juegos como local; ahora, el encuentro se disputará finalmente a las 19:07 horas en el Estadio Akron, tras una modificación que ni siquiera ha sido anunciada por la Liga MX ni por los clubes, sino que se cambió de manera natural.

El cambio se debe a ajustes logísticos y de programación, buscando facilitar el desarrollo del operativo de seguridad y mejorar las condiciones para el público asistente. La medida ha sido bien recibida tanto por las autoridades locales como por los clubes, ya que al realizarse más temprano se garantiza un desalojo más ágil del inmueble, mayor seguridad en los alrededores y la posibilidad de que más familias acudan al estadio a disfrutar del duelo más pasional del futbol jalisciense.

Antes de que el balón ruede en el Clásico, ambos equipos deberán encarar compromisos de media semana en la jornada doble del certamen. Las Chivas visitarán a Querétaro en el Estadio La Corregidora, mientras que el Atlas recibirá a León en el Estadio Jalisco, ambos encuentros programados para el miércoles 22 de octubre.

El Clásico Tapatío llega en un momento clave para ambos conjuntos, que buscan afianzarse en la zona de clasificación rumbo a la Liguilla. Como cada año, la expectativa por el enfrentamiento entre el Rebaño Sagrado y los Zorros es altísima, y todo apunta a que el boletaje se agotará en cuestión de días, independientemente del nuevo horario.

Con la modificación, la afición podrá disfrutar de un partido más cómodo y seguro, manteniendo intacta la emoción de una de las rivalidades más antiguas y encendidas del futbol mexicano.

SV