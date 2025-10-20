Chivas Femenil, una grande que se rezaga entre las campeonas

La derrota de Chivas Femenil en manos de Pachuca el pasado domingo, vino a evidenciar, una vez más, las carencias del conjunto tapatío para poder competir contra equipos que dominan la Liga MX Femenil. Después de 2 torneos completos dirigidas por Antonio Contreras, las rojiblancas solo registran una victoria ante las 4 escuadras que tienen, al menos, un título en el Circuito Rosa .

Tigres, Rayadas, América y Pachuca son los equipos que, junto al Rebaño, suelen ser los protagonistas de la competencia; además de que son los únicos 5 clubes que saben lo que es consagrarse como campeonas dentro del futbol femenil mexicano. Sin embargo, y a pesar de que se mantiene en la lucha por los primeros lugares, Chivas se ha ido rezagando respecto a sus rivales.

Desde hace varios torneos, Guadalajara ha presentado dificultades para poder vencer a estos conjuntos de mayor jerarquía. Y con la llegada del estratega español, se esperaba que las tapatías pudieran sacar más resultados positivos ante las escuadras mencionadas; sin embargo, la realidad ha sido otra.

Durante el Clausura 2025, torneo en el que debutó Contreras como entrenador rojiblanco, las Chivas no lograron imponer sus condiciones frente a ninguno de los 4 equipos. Perdió contra Monterrey (1-0), las Amazonas (2-0) y las Tuzas (3-0); mientras que dejó ir la victoria ante las Águilas, pese a tener ventaja numérica por la expulsión de Sandra Paños, y terminó igualando a una anotación.

Para este Apertura 2025, salvo el empate contra la Pandilla, sufrió un doloroso descalabro de 2-4 cuando se enfrentó a Tigres y ante las Águilas vivió un momento de reivindicación al ganarles por 0-2 en calidad de visitantes, algo que no sucedía desde marzo del 2022.

No obstante, el actual torneo ha representado para Chivas un sube y baja de emociones ante la irregularidad que ha registrado. Contra las hidalguenses, el Rebaño se mostró dubitativo e inoperante, y aunque también se vio beneficiado por la expulsión de Karla Nieto, no supo cómo superar la zaga defensiva y un error propio lo condenó a perder por 2-1 en el Estadio Hidalgo.

De cara a la Liguilla, el funcionamiento de las dirigidas por Antonio Contreras refleja más dudas que certezas y en la última jornada de la fase regular se estarán peleando la posibilidad de culminar dentro del top 4, posición que no consigue desde el Apertura 2023.

