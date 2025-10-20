Chivas, en busca del pase directo a Liguilla tras un torneo de altibajos

Después de un recorrido lleno de altibajos, dudas y paso irregular en el Torneo Apertura 2025, parece que Chivas ha encontrado la consistencia de cara al cierre de la fase regular y en sus manos está el poder clasificarse de manera directa para la Liguilla, algo que no consigue desde el Clausura 2024.

Actualmente, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en el octavo sitio con 20 puntos en la Tabla General, a solo una unidad de diferencia del sexto peldaño, último que otorga pase a los Cuartos de Final y que es ocupado por Pachuca. Por lo que, en caso de mantener la racha positiva en las últimas jornadas del torneo, el Rebaño podría aspirar a posicionarse dentro de los primeros seis lugares.

Esta semana será clave para los dirigidos por Gabriel Milito, ya que habrá jornada doble. Primero, enfrentarán a Querétaro el miércoles 22 de octubre en el Estadio Corregidora a las 19:00 horas. El conjunto comandado por Benjamín Mora marcha en el decimosexto lugar con 11 unidades y solo ha obtenido tres victorias en el torneo.

Mientras que, para el sábado 25 de octubre, se vivirá una edición más del Clásico Tapatío en el Estadio AKRON. Chivas y Atlas se verán las caras a las 21:07 horas con dos realidades completamente diferentes, puesto que los rojinegros buscarán cosechar unidades para seguir en la pelea por un boleto para el Play-In y en caso de otra derrota, sus oportunidades de meterse a la fase final se complicarán severamente.

Para que el Rebaño logre subir a la sexta posición tendrá que evitar una derrota a toda costa, sumar, al menos, 9 puntos, y esperar a que Tijuana y los Tuzos pierdan dos de sus cuatro partidos que les quedan.

Precisamente, a Chivas aún le tocará jugar contra Pachuca para la jornada 16, duelo que será determinante para uno de los dos equipos en sus aspiraciones por Liguilla directa. Finalmente, el Rebaño cerrará en casa recibiendo a Monterrey para la fecha 17, partido que también tendrá un toque valioso, ya que la Pandilla se ubica en el cuarto sitio.

La transformación rojiblanca

Chivas inició el certamen con resultados adversos como derrotas contra León, Santos, Juárez y Cruz Azul. Llegó a acumular hasta cuatro partidos consecutivos sin ganar y ocupar el sitio dieciséis en la clasificación.

Posteriormente, sacó la victoria en el Clásico Nacional y cuando parecía que todo mejoraría para el Rebaño, un golpe de realidad ante Toluca pegó duramente. Sin embargo, pudo reivindicarse y consiguió hilvanar cuatro victorias al hilo que le permitieron escalar hasta la octava posición.

