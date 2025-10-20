México anuncia su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenina 2031

Las federaciones de fútbol de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica anunciaron su candidatura conjunta para ser anfitrionas de la Copa Mundial de Fútbol Femenil de la FIFA en 2031.

Este lunes se hizo oficial el anuncio en la ciudad de Nueva York , logrando un hecho histórico en el fútbol femenil al unir a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para una justa mundialista.

“Esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras federaciones para continuar impulsando el desarrollo del fútbol femenil.

“El Mundial Femenil 2031 será una oportunidad histórica para consolidar el crecimiento de nuestro deporte en toda la región y para inspirar a una nueva generación de jugadoras y aficionadas en México”, señaló Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

El torneo de 2031 estima dar la bienvenida a 4.5 millones de fanáticos en los estadios de las cuatro naciones anfitrionas; esto marcaría un récord dentro y fuera del campo para el balompié femenil.

Andrea Rodebaugh, directora deportiva de selecciones nacionales femeniles de México, enfatizó que es un día histórico para el fútbol femenil en territorio mexicano.

“Hoy es un día histórico no solo porque cuatro países se unen para recibir, por primera vez, una edición del Mundial Femenil en 2031, sino porque este logro refleja el crecimiento, la pasión y, sobre todo, el esfuerzo de todas las mujeres y hombres que han luchado por abrir camino en el fútbol. Es reflejo del lugar que la Selección Femenil ha ganado en el corazón de México. Estamos seguros de que nuestro país dejará huella y será fuente de inspiración para miles de niñas y jóvenes que sueñan con llegar lo más lejos posible y cumplir sus sueños.”

Por su parte, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, apuntó que esta candidatura reafirma la visión de convertir a México en el país destino del fútbol femenil a nivel mundial.

“Es un orgullo ser testigo de lo que México está construyendo en el fútbol femenil. Felicito a todo el equipo que hace posible este logro. Seguimos avanzando con pasos firmes, sin olvidar que un selectivo de México ya hizo historia en un Mundial no oficial en 1971. Hoy reafirmamos nuestra visión: convertir a México en un país destino para el fútbol femenil. Desde nuestra Liga, seremos grandes aliadas para entregar el mejor Mundial Femenil de la historia”, concluyó.

La candidatura oficial y la documentación relativa serán entregadas a FIFA en noviembre del presente año. El máximo organismo del fútbol dará a conocer su decisión en el Congreso FIFA del año entrante , que se realizará en Vancouver, Canadá, el 30 de abril.

México busca su cuarto Mundial mayor de la FIFA, tras haber sido anfitrión de tres Copas del Mundo varoniles en 1970 y 1986, además del próximo en 2026. El de 2031 sería el primer Mundial Femenil que nuestro país sería sede.

El día de hoy, presentamos nuestra candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para albergar la Copa Mundial Femenina 2031#PorElPresentePorElFuturo2031 pic.twitter.com/tYm6JUAOhM — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 20, 2025

SV