Han pasado cinco años sin presencia mexicana en el Clásico de Otoño, pero ahora, en su nueva edición de 2025, México volverá a tener un representante en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. En esta edición, los Dodgers de Los Ángeles defenderán su título ante los Blue Jays de Toronto, que regresan a la gran final tras 32 años de ausencia.

La novena canadiense conquistó el campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 1993, año en que lograron su segundo trofeo consecutivo. Del otro lado, los Dodgers alcanzaron su vigésima tercera Serie Mundial, con un historial de ocho títulos y catorce derrotas, consolidándose como uno de los equipos más experimentados y dominantes de la era moderna de la MLB, así como los actuales campeones tras imponerse ante los Yankees en la Temporada 2024.

Alejandro Kirk, el mexicano que dirá presente en la Serie Mundial

En esta Serie Mundial, nuestro país contará con un encargado de llevar la bandera mexicana; se trata de Alejandro Kirk, receptor titular de los Azulejos. El tijuanense completó una gran temporada este año, disputando 130 juegos en los que registró 127 imparables, 15 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .280 y un OPS de .769.

El mexicano debutó con Toronto en 2020 tras formarse en las ligas menores desde 2015 y vivirá su primera Serie Mundial como profesional. Durante la postemporada, Kirk impuso un récord nacional al convertirse en el jugador nacido en México con más carreras impulsadas en playoffs (7). Además, fue nominado al Guante de Oro como uno de los mejores receptores de la Liga Americana y recientemente firmó una extensión de contrato por cinco años, que lo mantendrá con la franquicia hasta 2030.

El legado de México en la Serie Mundial

Con su participación, Alejandro Kirk ingresa a una lista de 21 peloteros mexicanos que han llegado a la Serie Mundial, un recorrido que comenzó en 1954 con Beto Ávila, quien representó a los Indios de Cleveland frente a los Gigantes de Nueva York. Desde entonces, nombres legendarios como Fernando Valenzuela, Erubiel Durazo, Benjamín Gil, Sergio Romo y Julio Urías han llevado la bandera tricolor al escenario más importante del béisbol.

Jugador Equipo Rival Año Roberto “Beto” Ávila Cleveland Indians New York Giants 1954 Horacio Piña Oakland Athletics New York Mets 1973 Enrique Romo Pittsburgh Pirates Baltimore Orioles 1979 Fernando Valenzuela Los Angeles Dodgers New York Yankees 1981 Aurelio Rodríguez New York Mets Los Angeles Dodgers 1981 Aurelio López Detroit Tigers San Diego Padres 1984 Jorge Orta Kansas City Royals St. Louis Cardinals 1985 Erubiel Durazo Arizona Diamondbacks New York Yankees 2001 Benjamín Gil Los Angeles Angels San Francisco Giants 2002 Karim García New York Yankees Florida Marlins 2003 Joel Zumaya Detroit Tigers St. Louis Cardinals 2006 Alfredo Aceves New York Yankees Philadelphia Phillies 2009 Sergio Romo San Francisco Giants Texas Rangers / Detroit Tigers / Kansas City Royals 2010 / 2012 / 2014 Jorge Cantú Texas Rangers San Francisco Giants 2010 Jaime García St. Louis Cardinals Texas Rangers 2011 Fernando Salas St. Louis Cardinals Texas Rangers 2011 Julio Urías Los Angeles Dodgers Boston Red Sox / Tampa Bay Rays 2018 / 2020 Roberto Osuna Houston Astros Washington Nationals 2019 José Urquidy Houston Astros Washington Nationals 2019 Víctor González Los Angeles Dodgers Tampa Bay Rays 2020 Alejandro Kirk Toronto Blue Jays Los Angeles Dodgers 2025

Con el nombre de Alejandro Kirk, México reafirma el peso y la calidad de sus peloteros en el mejor béisbol del mundo. El receptor tijuanense continuará con una tradición que ha dejado huella en el Clásico de Otoño.

