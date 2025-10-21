Han pasado cinco años sin presencia mexicana en el Clásico de Otoño, pero ahora, en su nueva edición de 2025, México volverá a tener un representante en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. En esta edición, los Dodgers de Los Ángeles defenderán su título ante los Blue Jays de Toronto, que regresan a la gran final tras 32 años de ausencia.La novena canadiense conquistó el campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 1993, año en que lograron su segundo trofeo consecutivo. Del otro lado, los Dodgers alcanzaron su vigésima tercera Serie Mundial, con un historial de ocho títulos y catorce derrotas, consolidándose como uno de los equipos más experimentados y dominantes de la era moderna de la MLB, así como los actuales campeones tras imponerse ante los Yankees en la Temporada 2024.En esta Serie Mundial, nuestro país contará con un encargado de llevar la bandera mexicana; se trata de Alejandro Kirk, receptor titular de los Azulejos. El tijuanense completó una gran temporada este año, disputando 130 juegos en los que registró 127 imparables, 15 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .280 y un OPS de .769.El mexicano debutó con Toronto en 2020 tras formarse en las ligas menores desde 2015 y vivirá su primera Serie Mundial como profesional. Durante la postemporada, Kirk impuso un récord nacional al convertirse en el jugador nacido en México con más carreras impulsadas en playoffs (7). Además, fue nominado al Guante de Oro como uno de los mejores receptores de la Liga Americana y recientemente firmó una extensión de contrato por cinco años, que lo mantendrá con la franquicia hasta 2030.Con su participación, Alejandro Kirk ingresa a una lista de 21 peloteros mexicanos que han llegado a la Serie Mundial, un recorrido que comenzó en 1954 con Beto Ávila, quien representó a los Indios de Cleveland frente a los Gigantes de Nueva York. Desde entonces, nombres legendarios como Fernando Valenzuela, Erubiel Durazo, Benjamín Gil, Sergio Romo y Julio Urías han llevado la bandera tricolor al escenario más importante del béisbol. Con el nombre de Alejandro Kirk, México reafirma el peso y la calidad de sus peloteros en el mejor béisbol del mundo. El receptor tijuanense continuará con una tradición que ha dejado huella en el Clásico de Otoño.SV