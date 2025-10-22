Chivas vs Querétaro: A nueve años de la final perdida que marcó el camino a la gloria

Han pasado casi nueve años desde aquella noche amarga para Chivas, cuando la ilusión rojiblanca terminó diluyéndose desde los once pasos. En la final de la Copa MX Apertura 2016, los Gallos Blancos de Querétaro se impusieron en penales y dejaron al Guadalajara con la frustración de ver escapar un título que parecía suyo.

"En penales, Guadalajara falla tres tiros y deja la copa en manos de Querétaro", publicó EL INFORMADOR el 2 de noviembre de 2016.

"Pereira falló el primero, Cisneros el tercero, y para afianzar su posición como figura clave de su equipo, el portero Volpi metió uno por Querétaro. Pulido falló el suyo, decretando el campeonato de los Gallos".

El encuentro disputado en el Estadio Corregidora comenzó con un Guadalajara que intentó imponer su estilo de posesión y presión alta, mientras Querétaro apostó por la contención y el contragolpe. "Durante la primera parte Chivas intentó proponer su futbol usual, mientras Querétaro usó una estrategia basada en la contención del Guadalajara, sin presionar delante de la media cancha e intentando contragolpes para tomar desorganizada a la defensa rojiblanca.Los equipos se neutralizaron mutuamente", relató EL INFORMADOR.

La primera gran oportunidad llegó al minuto 20, cuando Carlos "Gullit" Peña probó con un disparo potente que Tiago Volpi desvió con reflejos increíbles a tiro de esquina. Poco después, Jesús "Chapo" Sánchez se lesionó y tuvo que abandonar el encuentro, dando entrada a Isaac Brizuela. "El cambio pareció desconcertar a la zaga rojiblanca, lo cual fue aprovechado por los Gallos del Querétaro, que hacia la final de la primera parte obligaron a Chivas a cortar el juego con faltas en los linderos de su propia área". Desde ese momento, el conjunto local ganó confianza y comenzó a generar peligro cada vez que se acercaba al área rival.

En la segunda parte, Chivas insistió con disparos de Brizuela y Alanís, pero cada intento fue detenido por Volpi, que firmaba una actuación sobresaliente. Todo pareció complicarse para Querétaro cuando, al minuto 70, el recién ingresado Andrés Rentería fue expulsado por un cabezazo. Con un hombre menos, los Gallos se atrincheraron y resistieron hasta el final del tiempo regular.

En la serie de tiros de castigo llegó el desenlace: Tiago Volpi no solo detuvo los disparos importantes, sino que también anotó uno para sellar el título de la Copa MX. "En tanda de penales, Volpi fue esencial, tal como durante el desarrollo del partido: paró penales y metió uno él mismo para decretar el triunfo de su equipo", consignó EL INFORMADOR.

Esa noche en Querétaro quedó grabada en la memoria de los aficionados rojiblancos como una de las derrotas más dolorosas de la era de Matías Almeyda, y en la de los Gallos como la primera gran gloria de su historia. El héroe fue Tiago Volpi, el portero que lo atajó todo y que, con frialdad y precisión, escribió su nombre en la historia del futbol mexicano.

Sin embargo, seis meses después, la alegría regresó a Guadalajara. Bajo el mando de su "pastor", Chivas conquistó el título de la Liga MX y cerró así el ciclo de redención que había comenzado con aquella amarga derrota en Querétaro.

Esta noche, Chivas visita a Querétaro en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, en busca de escribir un nuevo capítulo en una historia que, entre gloria y tropiezos, sigue dejando huella en la memoria rojiblanca.

El partido de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 se jugará en punto de las 19:00 horas, y entre los amargos recuerdos, el Rebaño tratará de amarrar su puesto en la Tabla General, donde, al momento, tiene el boleto al Play-In por un sitio en la Liguilla.

