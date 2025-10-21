Martes, 21 de Octubre 2025

Dónde ver EN VIVO Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali por la LMP 2025

Este martes, 21 de octubre, los Charros de Jalisco y las Águilas de Mexicali se enfrentarán, y el juego se transmitirá en vivo en algunos medios; aquí te decimos cuáles

El juego de el día de hoy, 21 de octubre de los Charros de Jalisco contra las Águilas de Mexicali se podrá ver en VIVO. ESPECIAL/ CHARROS DE JALISCO

Este martes, 21 de octubre, los Charros de Jalisco y las Águilas de Mexicali se enfrentarán en la segunda serie de la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP).

La temporada 2025-2026 de la LMP ha arrancado y, el día de hoy, los Charros de Jalisco jugarán contra las Águilas de Mexicali. Es un juego que promete tener gran asistencia y que también contará con actividades previas al partido.

De acuerdo con la página oficial de Charros Jalisco, el juego se llevará a cabo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y será en el Estadio El Nido de las Águilas, ubicado en la ciudad de Mexicali, Baja California.

¿Dónde ver EN VIVO Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali?

Si no podrás asistir al partido, no te preocupes: a continuación, te decimos dónde se transmitirá en vivo:

  • Megacable Sports
  • Plataforma de YouTube de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico LMP.TV.

Charros rumbo a Mexicali

En la cuenta oficial de X, los Charros de Jalisco compartieron con los aficionados que se dirigen a Mexicali, donde las Águilas los esperan en su casa:

“Allá vamos, Mexicali”, dice la publicación.

     

Charros actuales campeones de la LMP

En este juego, los Charros llegan como actuales campeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico; por otro lado, Mexicali busca la revancha tras quedar fuera de la final anterior.

El duelo promete ser emocionante desde el primer inning, con lanzadores estelares y alineaciones reforzadas para la temporada 2025-2026.

