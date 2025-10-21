Dónde ver EN VIVO Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali por la LMP 2025

Este martes, 21 de octubre, los Charros de Jalisco y las Águilas de Mexicali se enfrentarán en la segunda serie de la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP).La temporada 2025-2026 de la LMP ha arrancado y, el día de hoy, los Charros de Jalisco jugarán contra las Águilas de Mexicali. Es un juego que promete tener gran asistencia y que también contará con actividades previas al partido.De acuerdo con la página oficial de Charros Jalisco, el juego se llevará a cabo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y será en el Estadio El Nido de las Águilas, ubicado en la ciudad de Mexicali, Baja California.Si no podrás asistir al partido, no te preocupes: a continuación, te decimos dónde se transmitirá en vivo:En la cuenta oficial de X, los Charros de Jalisco compartieron con los aficionados que se dirigen a Mexicali, donde las Águilas los esperan en su casa:“Allá vamos, Mexicali”, dice la publicación.En este juego, los Charros llegan como actuales campeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico; por otro lado, Mexicali busca la revancha tras quedar fuera de la final anterior.El duelo promete ser emocionante desde el primer inning, con lanzadores estelares y alineaciones reforzadas para la temporada 2025-2026.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS